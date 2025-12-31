Сборная Латвии по хоккею U-20 пробилась в четвертьфинал чемпионата мира

В группе B после того, как первые четыре команды провели по три матча, у Канады восемь очков, Финляндия набрала семь очков, Чехия — пять, Латвия — четыре, а Дания в четырех матчах осталась без очков и будет бороться с Германией за сохранение места в высшем дивизионе.