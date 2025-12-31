Сборная Латвии по хоккею U-20 пробилась в четвертьфинал чемпионата мира
Мужская сборная Латвии по хоккею U-20 во вторник обеспечила себе место в четвертьфинале чемпионата мира среди юниоров. В матче группы B латвийские хоккеисты со счетом 6:3 (1:0, 3:2, 2:1) обыграли сверстников из Дании.
В составе сборной Латвии шайбы забросили Кришьянис Сартс, Альбертс Шмитс, Маркус Сиерадзкис, Антонс Мациeвскис, Бруно Османис и Кристерс Ансонс, который также отметился тремя результативными передачами. Еще в двух голевых атаках ассистировали Шмитс и Оливерс Мурниекс.
Лучшим игроком сборной Латвии был признан Османис, который, помимо заброшенной шайбы, отдал одну результативную передачу.
Вратарь Нилс Робертс Мауриньш отразил девять из 12 бросков, а латвийские хоккеисты нанесли по воротам соперников 42 броска.
В группе B после того, как первые четыре команды провели по три матча, у Канады восемь очков, Финляндия набрала семь очков, Чехия — пять, Латвия — четыре, а Дания в четырех матчах осталась без очков и будет бороться с Германией за сохранение места в высшем дивизионе.
В первом матче турнира сборная Латвии в дополнительное время уступила Канаде со счетом 1:2, а во второй игре потерпела поражение от Финляндии — 0:8. Датчане, в свою очередь, проиграли Финляндии 2:6, уступили Чехии 2:7 и были разгромлены Канадой со счетом 1:9.
В последнем матче группового турнира в среду латвийские хоккеисты встретятся с Чехией.
В другой группе выступают Швеция, США, Словакия, Швейцария и Германия.
Четыре лучшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал, а команды, занявшие пятые места, сыграют матч за сохранение места в сильнейшем дивизионе. В следующем году в элитную группу вернется сборная Норвегии среди юниоров.
Сборная Латвии U-20 пятый год подряд выступает в сильнейшем дивизионе. В трех из предыдущих четырех турниров латвийцы выходили в четвертьфинал, а один раз, в 2023 году, боролись за сохранение места в элите. На предыдущем чемпионате мира сборная Латвии U-20 в четвертьфинале уступила сверстникам из Швеции со счетом 2:3.