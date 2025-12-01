Молодежная женская сборная Латвии по футболу пробилась в более высокую лигу
Женская сборная Латвии U-19 по футболу в понедельник на Мальте одержала третью победу в квалификационном турнире чемпионата Европы (ЧЕ) в лиге B и вышла в более сильную лигу A.
В матче группы 6 лиги B латвийские футболистки U-19, несмотря на игру в меньшинстве с 63-й минуты, обыграли сборную Израиля со счетом 3:2 (1:0) и заняли первое место в подгруппе.
На 40-й минуте Лива Штейнберга после передачи Николы Прейере вывела латвийскую команду вперед, но на 63-й минуте Анце Мейере получила красную карточку и оставила сборную Латвии в меньшинстве.
На 65-й минуте Горана Тамара сравняла счет - 1:1, но на 72-й минуте после еще одной результативной передачи Прейере Никола Пинчука снова вывела латвийскую команду вперед, а еще через пять минут Лаура Калласа сделала счет 3:1. На 88-й минуте в составе сборной Израиля отличилась точным ударом Миа Швилле, однако латвийские футболистки удержали победу.
На прошлой неделе сборная Латвии U-19 в подгруппе разгромила хозяйку турнира Мальту со счетом 5:1 и со счетом 2:0 победила Казахстан.
В другом матче группы в понедельник футболистки Мальты U-19 победили сверстниц из Казахстана со счетом 3:1.
Сборная Латвии заняла первое место в группе с девятью очками, Израиль с шестью очками стал вторым, Мальта с тремя очками заняла третье место, а сборная Казахстана завершила турнир без побед и очков.
В лиге B команды борются за возможность попасть в лигу A во втором раунде квалификации, где будут разыграны путевки в финальный турнир. В лигу A выйдут победительницы групп и одна лучшая среди вторых мест в шести группах.
Финальный турнир чемпионата Европы U-19 пройдет в следующем году в Боснии и Герцеговине.
Сборная Латвии U-19 в сентябре во второй раз подряд заняла второе место в розыгрыше Кубка Балтии.