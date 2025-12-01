Молодежная женская сборная Латвии по футболу пробилась в более высокую лигу

На 65-й минуте Горана Тамара сравняла счет - 1:1, но на 72-й минуте после еще одной результативной передачи Прейере Никола Пинчука снова вывела латвийскую команду вперед, а еще через пять минут Лаура Калласа сделала счет 3:1. На 88-й минуте в составе сборной Израиля отличилась точным ударом Миа Швилле, однако латвийские футболистки удержали победу.