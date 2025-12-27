До Нового года пять дней: простой план уборки, который реально довести до конца

Перед тем как начинать, запомните простое правило: сначала — расхламление, потом — чистота. Бесполезно мыть поверхность, если на ней лежит двадцать вещей. Поэтому каждый день сначала убираем лишнее, и только потом протираем/моем. Это занимает меньше времени и дает более заметный результат.