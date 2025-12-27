Аугшдаугавский край ищет начальника муниципального предприятия с зарплатой 2142 евро. Хотите?
Самоуправление Аугшдаугавского края объявило конкурс на должность члена правления муниципального предприятия SIA "Ornaments". Кандидатам предстоит представить трехлетнюю стратегию развития и подтвердить опыт руководства, владение языками и управленческие навыки.
Самоуправление объявило публичный прием заявок от кандидатов на должность члена правления муниципальной компании Ornaments. Установленное вознаграждение за должность составляет 2142 евро.
Основные обязанности члена правления включают разработку и реализацию стратегии развития предприятия, обеспечение основной деятельности компании, планирование и руководство рабочими процессами, в том числе планирование бюджета, управление жилым фондом, контроль эксплуатации и технического надзора, подготовку и подачу отчетов, обеспечение закупочных процессов и управление персоналом предприятия. В компетенцию члена правления также входит сотрудничество с государственными и муниципальными учреждениями и другими институтами.
От претендентов требуется высшее образование, знание государственного языка на высшем уровне и знание английского языка в объеме, необходимом для профессионального выполнения обязанностей члена правления, не менее двух лет опыта работы на аналогичной руководящей должности или управления несколькими структурными подразделениями в малом или среднем предприятии или организации. Необходимые управленческие компетенции включают руководство командой, стратегическое видение, планирование и организацию, ориентацию на достижение результатов.
Вместе с мотивированным заявлением, описанием жизненного пути и трудового опыта, копиями документов об образовании и другими документами претенденты также должны представить видение стратегического развития предприятия на три года.
Заявки от кандидатов самоуправление принимает до 30 декабря.
Согласно данным Firmas.lv, оборот муниципального предприятия Ornaments в 2024 году составил 1 276 827 евро, а прибыль — 19 080 евро.