Аугшдаугавский край ищет начальника муниципального предприятия с зарплатой 2142 евро. Хотите?

От претендентов требуется высшее образование, знание государственного языка на высшем уровне и знание английского языка в объеме, необходимом для профессионального выполнения обязанностей члена правления, не менее двух лет опыта работы на аналогичной руководящей должности или управления несколькими структурными подразделениями в малом или среднем предприятии или организации. Необходимые управленческие компетенции включают руководство командой, стратегическое видение, планирование и организацию, ориентацию на достижение результатов.