Дизайнер Катя Шехурина: Для меня важно создавать одежду, которая дарит человеку свободу
Мода всё больше адаптируется к ритму жизни человека – стремительному, активному и многогранному. Дизайнер Катя Шехурина в своём бренде BAE by Katya Shehurina, который будет представлен 22 октября в рамках Riga Fashion Week, ищет способ объединить свободу движения с элегантностью, создавая одежду, которая не только выглядит привлекательно, но и обеспечивает комфорт, подстраиваясь под динамику тела.
Катя, расскажи, какую роль спортивные активности играют в твоей повседневной жизни и как они влияют на творческий процесс?
Физическая активность для меня – как глоток воздуха. Она помогает сохранять энергию, концентрацию и творческий настрой. Когда я двигаюсь, мысли становятся яснее, идеи приходят естественно. Это напрямую влияет и на мои коллекции – силуэты, материалы, детали часто рождаются из размышлений о том, как одежда может быть гибкой, текучей, как она подстраивается под движения человека. Мне важно создавать одежду, которая даёт свободу – будь то деловая встреча, свидание или обычная прогулка по городу. Энергия движения, ощущение свободы и адаптивность часто становятся источником вдохновения, воплощаясь в эстетических и функциональных решениях.
Как ты оцениваешь влияние активного образа жизни на тенденции в моде и почему это направление стало настолько актуальным?
Активный образ жизни стал неотъемлемой частью языка современной моды. Мы живём в мире, где день насыщен событиями – утренние пробежки, встречи, работа, вечерние мероприятия. Индустрия моды это чувствует и предлагает одежду, сочетающую комфорт, свободу движения и стиль. Сегодня люди не хотят жертвовать удобством ради внешнего вида. Наоборот – комфорт стал новым символом роскоши, который помогает чувствовать уверенность и внутреннюю свободу. Спортивная эстетика – текучие линии, эластичные материалы, функциональные детали – становится символом повседневной элегантности. Это не только практичное, но и эмоциональное выражение стиля.
Какие элементы спортивной эстетики ты включаешь в свои работы?
Я уделяю особое внимание удобству, свободе движения, материалам и текучим силуэтам. Для меня важно, чтобы одежда «жила» вместе с человеком, не сковывая его. Я стремлюсь создавать вещи, которые дарят свободу, но при этом сохраняют изысканность – чтобы человек чувствовал себя одновременно уверенно, красиво и комфортно. Адаптивные элементы, детали, плавные формы – всё это позволяет делать моду практичной, актуальной и эмоционально привлекательной. Спортивная нотка – часть моей творческой идентичности.
Люди всё чаще выбирают смарт-часы вместо классических – и стараются вписать их в свой стиль. Как ты видишь роль умных часов в современной капсуле?
Смарт-часы сегодня – универсальный аксессуар. В спортивной среде они служат помощником в отслеживании активности и здоровья, а в более элегантной обстановке – становятся стильным акцентом. При правильном подборе они идеально сочетают функциональность с эстетикой. Как и одежда или обувь, часы должны усиливать образ, а не мешать ему.
Мы уже наблюдаем, как дизайн смарт-часов развивается от утилитарного к более изысканному. Например, новая модель Huawei Watch GT 6 – отличный пример. Часы выпускаются в двух размерах (41 мм и 46 мм), что позволяет выбрать модель, подходящую как по стилю, так и по размеру запястья. Меньшая версия с утончённым дизайном прекрасно дополняет женственные или деловые образы, а более крупная – выразительнее и отлично вписывается в динамичные, спортивные стили.
Как ты считаешь, могут ли смарт-часы стать таким же важным модным акцентом, как сумка или обувь?
Безусловно! Умные часы могут быть таким же индивидуальным и выразительным элементом стиля, как сумка или обувь. Они задают тон образу, дополняют его и могут стать поводом для разговора. Сегодня люди выбирают аксессуары, которые одновременно функциональны и стильны – и смарт-часы идеально соответствуют этим требованиям. Это незаменимая часть повседневной жизни – практичная, но при этом визуально вдохновляющая.
Что для тебя важнее – чтобы часы выглядели стильно или чтобы они были полезными в повседневной активности?
Для меня важно сочетание функций и внешнего вида. Смарт-часы – мой помощник на каждый день: они помогают планировать время, следить за активностью и здоровьем. Но в то же время – это стильный аксессуар, который завершает мой образ и придаёт уверенность. Я хочу, чтобы часы были одновременно красивыми и полезными, потому что только в такой гармонии аксессуар действительно становится частью жизни и делает её легче и ярче.