Дизайнер Катя Шехурина: Для меня важно создавать одежду, которая дарит человеку свободу

Физическая активность для меня – как глоток воздуха. Она помогает сохранять энергию, концентрацию и творческий настрой. Когда я двигаюсь, мысли становятся яснее, идеи приходят естественно. Это напрямую влияет и на мои коллекции – силуэты, материалы, детали часто рождаются из размышлений о том, как одежда может быть гибкой, текучей, как она подстраивается под движения человека. Мне важно создавать одежду, которая даёт свободу – будь то деловая встреча, свидание или обычная прогулка по городу. Энергия движения, ощущение свободы и адаптивность часто становятся источником вдохновения, воплощаясь в эстетических и функциональных решениях.