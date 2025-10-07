ВИДЕО: лучший баскетболист Латвии сыграл первый матч за свою новую команду НБА

Порзиньгис провел на площадке 15 минут и 19 секунд, реализовал два из трёх двухочковых бросков, один из четырёх штрафных, промахнулся три раза из-за дуги, сделал одну результативную передачу, одно перехватывание, допустил одну ошибку, получил пять персональных замечаний и завершил матч со вторым худшим показателем эффективности в команде — минус 13.