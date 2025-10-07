ВИДЕО: лучший баскетболист Латвии сыграл первый матч за свою новую команду НБА
Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис набрал пять очков в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где его новая команда, «Атланта Хокс», на выезде уступила «Хьюстон Рокетс».
«Хокс» проиграли свой первый контрольный матч со счетом 113:122 (23:24, 37:40, 26:30, 27:28).
Порзиньгис провел на площадке 15 минут и 19 секунд, реализовал два из трёх двухочковых бросков, один из четырёх штрафных, промахнулся три раза из-за дуги, сделал одну результативную передачу, одно перехватывание, допустил одну ошибку, получил пять персональных замечаний и завершил матч со вторым худшим показателем эффективности в команде — минус 13.
Самым результативным в составе «Хокс» стал Найкил Александр-Уокер, набравший 13 очков. По 11 очков добавили Джейлен Джонсон и Онейка Оконгву.
В ходе предсезонной подготовки «Хокс» проведут ещё три контрольных матча: в эту субботу команда встретится с «Мемфис Гриззлис», а на следующей неделе сыграет против «Майами Хит» и вновь против «Хьюстон Рокетс».
В других товарищеских матчах «Торонто Рэпторс» дома уступили «Денвер Наггетс» — 108:112 (26:34, 30:30, 32:30, 20:18), «Мемфис Гриззлис» проиграли «Детройт Пистонс» — 112:128 (42:24, 22:50, 24:23, 24:31), а «Майами Хит» признали превосходство «Милуоки Бакс» — 93:103 (23:30, 26:21, 22:17, 22:35).
Новый сезон NBA стартует 21 октября.