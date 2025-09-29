Легенда хоккея Сандис Озолиньш судится с бывшей женой: "Если она выиграет, то я окажусь на улице…"

Он рассказывает, что после развода материально обеспечивал бывшую семью: «До совершеннолетия обоих наших детей и даже дольше я платил по 25 тысяч в месяц, бывшей жене оставил дом, всю обстановку, машину, еще выплатил ей 350 тысяч, оставил все деньги на счете. У родителей жены за 400 тысяч евро выкупил обратно свою недвижимость в Балтеэзере, когда-то подаренную им за символический один евро, чтобы они могли купить себе новое жилье. Отдал свой Mercedes S-класса... Еще каждому ребенку я оставил по 130 тысяч в образовательных фондах, чтобы они могли начать учебу. Но высшего образования они так и не получили, и я не знаю, куда ушли эти деньги. У меня нет упреков к самому себе, что я чего-то лишил своих детей, кроме, конечно, своего присутствия. Мне кажется, что я полностью выполнил то, что при разводе было оговорено — пока сыновья не станут взрослыми и самостоятельными. Я даже предлагал им войти в правление компании Golfs & karti, но она это отклонила. Выбрала юриста и другой путь. А теперь ее новый иск означает, что еще до решения суда почти вся моя компания уже принадлежит Сандре», — эмоционально говорит Сандис Озолиньш и продолжает: — «Что она от меня хочет? Всего! Если другая сторона выиграет суд, я окажусь на улице. Даже мой чемпионский перстень НХЛ, миниатюрная копия Кубка Стэнли, все трофеи НХЛ — всё осталось у бывшей жены!»