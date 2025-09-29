Легенда хоккея Сандис Озолиньш судится с бывшей женой: "Если она выиграет, то я окажусь на улице…"
Середина сентября стала очень напряженным временем для латвийской хоккейной легенды Сандиса Озолиньша - чемпиону НХЛ пришлось дважды предстать перед судом. Одно из дел связано с его бывшей женой Сандрой Озолиней.
Рижский районный суд уже несколько лет рассматривает иск Сандры Озолини против бывшего мужа. На очередное заседание пришел сам Сандис Озолиньш, а Сандру, которая много лет живет в США, представлял адвокат. После заседания, снова отложенного, Озолиньш признался журналу Kas Jauns, что в случае удовлетворения требований бывшей супруги он может буквально оказаться на улице, поскольку у него отнимут почти всё, включая компанию SIA Golfs & karti, управляющую Ozo Golf Club, где Сандису принадлежит 90% долей. Почему же Сандра Озолиня спустя более десяти лет после развода решила подать в суд на бывшего мужа?
Требует более полутора миллионов
Свою первую жену Сандру Сандис встретил еще в школьные годы. Они поженились в 1992 году, и когда Озолиньш подписал контракт с клубом НХЛ San Jose Sharks, вместе с ним в США переехала и жена. В Америке родились двое сыновей — Роберт и Кристофер. В 2009 году Сандис вернулся в Латвию, а жена с детьми осталась в США, заявив, что возвращаться в Латвию не собирается. Год спустя Озолиньш подал иск о разводе, и в 2011 году брак был расторгнут.
Бывшие супруги судятся уже несколько лет. Иск Сандры против Сандиса касается взыскания денег, регистрации долей и обеспечительных мер. Она требует 45% долей его компании и 1 641 909,58 евро. В ответ Озолиньш подал встречный иск о признании соглашения недействительным. Заседание на третьей неделе сентября снова не состоялось: за день до него истец подал ходатайство о дополнительных требованиях и отмене обеспечительных мер. В частности, Сандра просит признать её до вступления решения суда в силу совладелицей компании SIA Golfs & karti с 45% капитала и всеми правами участника — правом участвовать в собраниях, голосованиях, распределении прибыли и получать дивиденды. Так как эти документы поступили за день до слушания, ни суд, ни ответчик не успели с ними ознакомиться, и дело снова отложили на несколько недель.
Озолиньш: я заботился о семье
До сих пор Сандис редко комментировал личную жизнь, но после этого заседания он оказался необычайно откровенным. «Я действительно не знаю, почему именно сейчас, столько лет спустя после развода, она пошла в суд. Мне казалось, что у нас была какая-то договоренность по поводу наших жизней и имущества, но реальность оказалась иной. Впервые этот иск был подан против меня, когда я работал совсем в другой стране, и тогда был применен хитрый ход — уведомление об иске отправили на мой зарегистрированный адрес, прекрасно зная, что я там не живу и его не получу. Конечно, я никак не мог ответить на этот иск, ведь, логично, я о нем не знал, поэтому у меня сразу заблокировали все счета», — рассказал журналу Kas Jauns Сандис Озолиньш.
Он рассказывает, что после развода материально обеспечивал бывшую семью: «До совершеннолетия обоих наших детей и даже дольше я платил по 25 тысяч в месяц, бывшей жене оставил дом, всю обстановку, машину, еще выплатил ей 350 тысяч, оставил все деньги на счете. У родителей жены за 400 тысяч евро выкупил обратно свою недвижимость в Балтеэзере, когда-то подаренную им за символический один евро, чтобы они могли купить себе новое жилье. Отдал свой Mercedes S-класса... Еще каждому ребенку я оставил по 130 тысяч в образовательных фондах, чтобы они могли начать учебу. Но высшего образования они так и не получили, и я не знаю, куда ушли эти деньги. У меня нет упреков к самому себе, что я чего-то лишил своих детей, кроме, конечно, своего присутствия. Мне кажется, что я полностью выполнил то, что при разводе было оговорено — пока сыновья не станут взрослыми и самостоятельными. Я даже предлагал им войти в правление компании Golfs & karti, но она это отклонила. Выбрала юриста и другой путь. А теперь ее новый иск означает, что еще до решения суда почти вся моя компания уже принадлежит Сандре», — эмоционально говорит Сандис Озолиньш и продолжает: — «Что она от меня хочет? Всего! Если другая сторона выиграет суд, я окажусь на улице. Даже мой чемпионский перстень НХЛ, миниатюрная копия Кубка Стэнли, все трофеи НХЛ — всё осталось у бывшей жены!»
У Озолиньша есть своя версия, почему бывшая жена так поступает:
«Я слышал о планах на месте гольф-поля построить поселок частных домов, и в Рижской думе якобы уже договорились о смене зонирования территории. Я на такой проект не согласен, поэтому меня и хотят убрать из этой компании».
Отношения с сыновьями остаются холодными
«Что тут скажешь — не подписывайте документы и не верьте, что всё будет так, как казалось изначально», — говорит Сандис Озолиньш о процессе, добавляя, что не согласен с требованиями бывшей жены:
«При разводе одной из договоренностей был размер претензий к моему имущественному положению. Но её нынешние требования не соответствуют моему сегодняшнему положению, к тому же сыновья давно уже взрослые и способны себя обеспечить».
А какова связь Озолиньша с детьми? Старшему сыну Роберту уже 31 год, Кристоферу — 28. Отношения с бывшей семьей у Сандиса холодные, точнее — их нет вовсе. Недавно в интервью журналу Ievas Stāsti Озолиньш, который создал новую семью с Иной Авласевич и в этом браке стал отцом сына Оливера, признался, что после развода перестал общаться со старшими детьми и даже не знает, как они живут.
Теперь в разговоре с Kas Jauns Озолиньш рассказал, что однажды, приехав в США, пытался связаться с бывшей женой, но безуспешно:
«Я просил совета, как можно восстановить отношения с сыновьями, но мне ответили, что со мной не хотят говорить, что я слишком много причинил боли. С тех пор мы не общались. Не отрицаю, что я причинил боль, я не был примерным семьянином, поэтому мы и развелись. Но я принимаю свою ответственность, стараюсь менять отношение к жизни, исправляться. Я не скрываю того, что сделал в прошлом. Деньги не исцеляют эмоциональные раны, которые я тогда причинил. В те годы у меня были другие приоритеты, и от этого пострадали самые близкие люди — жена, дети, родители, сестра. Все они получили свою долю неприятного от меня. Да, я никогда не претендовал на звание примерного человека, я не образец для семейной жизни как отец».
Средний сын недавно возобновил общение с Сандисом. Они встретились месяц назад в США, и постепенно отношения отца и сына начинают восстанавливаться: «Конечно, это нелегко. На самом деле именно сын был инициатором нашей связи. Он прочитал интервью, где я сказал, что не общаюсь с детьми. Его девушка сказала ему: “Напиши наконец отцу”. Он спросил, что написать, и она предложила: “Хотя бы начни с - привет!”. Этого оказалось достаточно, чтобы запустить процесс восстановления наших отношений. Но со старшим сыном у меня по-прежнему нет контакта. Как сказал его брат, я всё еще в его черном списке. Нужно время, но средний сын пообещал помочь, чтобы и брат снова начал со мной общаться», — признался Сандис Озолиньш.
Сандра Озолиня: «Обязательства не выполнялись!»
Почему сейчас, более чем через десять лет после развода, Сандра обратилась в суд против бывшего мужа? Журналу Kas Jauns удалось получить и её комментарий.
«Мне очень больно и неприятно, что Сандис столько лет не хотел выполнять те обязательства — и передо мной, и перед детьми, — которые он взял на себя при разводе. На развод я согласилась только после того, как мы подписали нотариальный акт, по которому он обязался выплачивать детям ежемесячные алименты до 2021 года. Такова была договоренность, ведь Сандис переехал из Америки, и мне дальше пришлось одной заботиться о несовершеннолетних мальчиках без какой-либо помощи. В нормальной ситуации даже после развода отцы обычно участвуют в жизни детей — возят их в школу, на тренировки, проводят с ними время. Мне же всё это приходилось делать одной, так как в Америке у нас не было никаких родственников, которые могли бы помочь в повседневных делах. В сущности, ситуация и до того во многом была похожей, но хотя бы во время брака я могла рассчитывать на то, что Сандис обеспечит финансовую сторону, а я буду заботиться о детях. Это, кстати, было именно его желание — чтобы я занималась детьми, а он финансами. Я это уважала», — подчёркивает Сандра.
На вопрос, когда именно начались разногласия между бывшими супругами и почему так долго ждали с обращением в суд, Озолиня отвечает: «Алименты он перестал платить ещё в 2016 году, когда создал новую семью. Иск был подан в 2021 году, потому что до того времени Сандис всё обещал урегулировать свои долговые обязательства, но этого не сделал. И неправда, что сыновья не получили образования. Совсем наоборот — с перерывами (которые в какой-то мере тоже были связаны с тем, что Сандис перестал платить алименты) оба сына продолжили учёбу, и каждый получил образование».
Истец также объясняет, почему претендует на долю в компании Сандиса Озолиня Golfs & karti: «Неправда, что предприятие принадлежит только ему — это прямо противоречит тому, что записано в нотариальном акте. Компания и всё остальное имущество были приобретены во время нашего брака. При разводе мы всё это разделили, подписав нотариальный акт. По этому соглашению он обязался продать гольф-клуб и половину денег отдать мне, а если этого не сделает, то переписать на моё имя половину акций клуба. Условия, на мой взгляд, были вполне ясные и понятные, но ни одно из этих обязательств Сандис так и не выполнил. Более того, по сообщениям из Латвии я понимаю, что он старается устроить так, чтобы даже если я выиграю суд, в компании фактически ничего не осталось, потому что гольф-клуб уже сейчас используется и управляется другими фирмами. Я надеюсь, что до этого не дойдёт, но длительность этого судебного процесса вызывает у меня серьёзные опасения», — говорит Сандра Озолиня.