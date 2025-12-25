"Откройтесь свету": рождественское послание архиепископа Латвии

В своем выступлении на Рождественском бдении архиепископ отметил, что послание Священного Писания о приходе света в мир раскрывает глубокое стремление человечества к миру без насилия, несправедливости и взаимных манипуляций. В то же время это послание, повторяющееся из года в год, поднимает и вопрос о том, почему зло сохраняется и даже, кажется, умножается в мире.