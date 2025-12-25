"Откройтесь свету": рождественское послание архиепископа Латвии
Католический архиепископ Збигнев Станкевич в Рождество желает латвийскому обществу открыться для божественного света, способного победить зло, восстановить человеческую совесть и укрепить общие ценности, подчеркивая, что без такого ценностного фундамента невозможно достичь прочного мира и справедливости.
В своем выступлении на Рождественском бдении архиепископ отметил, что послание Священного Писания о приходе света в мир раскрывает глубокое стремление человечества к миру без насилия, несправедливости и взаимных манипуляций. В то же время это послание, повторяющееся из года в год, поднимает и вопрос о том, почему зло сохраняется и даже, кажется, умножается в мире.
Архиепископ пояснил, что "народ, ходящий во тьме", обозначает общество, в котором перепутана Богом данная иерархия ценностей, а последствиями такого положения дел являются внутренние конфликты, несправедливость и процветание эгоизма. Свет, по его мнению, приходит тогда, когда восстанавливается этот порядок ценностей, и в христианской традиции это связано с рождением Иисуса Христа, который открывает истинное представление о Боге, о призвании человека и о его отношениях с ближними.
В своем выступлении Станкевич подчеркивает, что было бы иллюзией ожидать, что только технологические, инновационные или экономические достижения могут изменить мир к лучшему.
Он напомнил, что в преамбуле Конституции Латвии христианские ценности также упоминаются как основа государственной идентичности, но отметил, что пока эти ценности не будут записаны в сознании людей, они остаются "просто буквой на бумаге".
Архиепископ отметил важность формирования совести, подчеркнув, что личность ребенка формируется в семье, в учебных заведениях и под влиянием средств массовой информации. Он добавил, что СМИ играют важную роль в формировании современного общества. "Однако единственной организованной структурой в нашей стране, которая сознательно занимается формированием совести, является христианская церковь", - сказал архиепископ. Он считает, что тесное сотрудничество между государством, системой образования, СМИ и церковью необходимо для того, чтобы общество могло придерживаться общих ценностей.
Станкевич пожелал людям "радостного и мирного празднования Рождества Христова, озаренного божественным светом, ведущего к внутреннему обновлению и сплочению общества".