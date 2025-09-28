Томс Скуиньш занял пятое место в групповой гонке на чемпионате мира по шоссейным велогонкам

На этом чемпионате гонщики преодолели дистанцию 267,5 км с почти 5500 м общего набора высоты. Основная часть соревнований проходила на городском круге длиной 15,1 км с двумя выраженными подъёмами: первым был «гольф-подъём» Кигали (800 м в среднем свыше 8,1%), а перед финишем — подъём 2,2 км, значительная часть которого вымощена брусчаткой.