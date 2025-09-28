Жителям Латвии объяснили, что, покупая электромобиль, они помогают экономике страны
"Электромобиль - это инструмент, с помощью которого можно укреплять экономику страны, улучшать качество жизни в городах и снижать воздействие на окружающую среду", - сообщает Latvijas e-auto 2025/26.
Деньги остаются в стране
Появление электромобилей в городской среде приносит целый ряд преимуществ не только автомобилистам, но и самим городам. Они помогают снизить зависимость от ископаемого топлива и сложных цепочек поставок, что особенно важно в периоды геополитической турбулентности.
Министр климата и энергетики Кристап Мелнис подчёркивает, что в этих переменах скрыт огромный экономический потенциал. Латвия ежедневно перечисляет 5–7 миллионов евро за ископаемое топливо — это сотни миллионов евро в год, "утекающие" из страны. "Каждый электромобиль, едущий по дорогам Латвии, по сути использует произведённую в Латвии электроэнергию. Если хотя бы часть этой огромной суммы осталась бы в нашей экономике, это стало бы значительным вкладом в развитие государства. Многие поначалу осторожны к переменам, но, попробовав электромобиль и увидев его преимущества, делают выбор естественно. Ежедневные затраты в долгосрочной перспективе ниже — и это решающий фактор", — подчёркивает Мелнис.
Тише, чище и здоровее — город для людей
Электромобили приносят и существенные выгоды для качества городской среды. Они заметно снижают шум, создаваемый транспортом, что важно для густонаселённых районов. Улучшается и качество воздуха: исчезают выхлопные газы и выбросы мелких частиц, что означает меньше болезней дыхательных путей и более здоровую среду для жителей. "В целом электромобили становятся важным инструментом формирования более устойчивой, чистой и тихой городской среды, где повседневная жизнь становится комфортнее для всех — не только для водителей", - полагает сообщает Latvijas e-auto 2025/26.
Как ранее писал Otkrito.lv, поскольку государство устранилось и больше не софинансирует покупку электрокаров, в Латвии ждут провала продаж электромобилей.