Жителям Латвии объяснили, что, покупая электромобиль, они помогают экономике страны

Министр климата и энергетики Кристап Мелнис подчёркивает, что в этих переменах скрыт огромный экономический потенциал. Латвия ежедневно перечисляет 5–7 миллионов евро за ископаемое топливо — это сотни миллионов евро в год, "утекающие" из страны. "Каждый электромобиль, едущий по дорогам Латвии, по сути использует произведённую в Латвии электроэнергию. Если хотя бы часть этой огромной суммы осталась бы в нашей экономике, это стало бы значительным вкладом в развитие государства. Многие поначалу осторожны к переменам, но, попробовав электромобиль и увидев его преимущества, делают выбор естественно. Ежедневные затраты в долгосрочной перспективе ниже — и это решающий фактор", — подчёркивает Мелнис.