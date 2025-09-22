Государство устранилось: в Латвии ждут провала продаж электромобилей
Поддержка со стороны Европейской программы климатической инфраструктуры и инвестиций (EKII) при покупке электромобилей до сих пор была главным двигателем, который помогал Латвии двигаться к более экологичной мобильности и обеспечивал стремительный рост рынка. Об этом сообщает Латвийская ассоциации электромобилей.
С помощью этой программы было приобретено более 6400 электромобилей — около 40% от всех зарегистрированных в стране BEV (полностью электрических авто).
Большая часть поддержки использовалась как первый взнос по лизингу, что особенно важно для семей, в том числе многодетных. Это позволило пересесть не только на более экологичный, но и на более новый и безопасный транспорт. Спрос на программу был очень высоким: только в августе 2024 года поддержаны почти 900 покупок, что подтверждает подлинный и сильный интерес общества.
Однако с завершением программы рынок электромобилей может столкнуться с существенным спадом. Автодилеры и покупатели станут осторожнее, особенно пострадает сегмент подержанных BEV. Пока не ясно, будет ли поддержка возобновлена только в 2026 году, но эксперты предупреждают: новую программу нужно запускать как можно скорее, иначе есть риск потерять достигнутый прогресс. Также важно напомнить, что поддержка EKII не была прямой нагрузкой для налогоплательщиков — финансирование поступало от доходов от аукционов квот на выбросы, то есть от загрязнителей, а не из карманов жителей.
Рынок электромобилей в Латвии за последние годы продемонстрировал значительный рост. В июле 2025 года в стране было зарегистрировано более 11 000 полностью электрических автомобилей — на 51% больше, чем годом ранее, а общее количество электротранспорта (включая автобусы, грузовики и мопеды) превысило 13 000 единиц. Однако без разработки новой программы поддержки есть риск, что этот прогресс остановится. Особенно остро это почувствуют семьи, для которых до сих пор помощь часто служила первым шагом к покупке электромобиля, а также сегмент подержанных BEV, который станет менее доступным.
Как считает ассоциация, новую программу поддержки необходимо ввести уже в ближайшее время. Если её отложить до 2026 года, существует серьёзный риск утраты достигнутых результатов и замедления движения страны к поставленным климатическим целям.