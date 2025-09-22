Государство устранилось: в Латвии ждут провала продаж электромобилей

Однако с завершением программы рынок электромобилей может столкнуться с существенным спадом. Автодилеры и покупатели станут осторожнее, особенно пострадает сегмент подержанных BEV. Пока не ясно, будет ли поддержка возобновлена только в 2026 году, но эксперты предупреждают: новую программу нужно запускать как можно скорее, иначе есть риск потерять достигнутый прогресс. Также важно напомнить, что поддержка EKII не была прямой нагрузкой для налогоплательщиков — финансирование поступало от доходов от аукционов квот на выбросы, то есть от загрязнителей, а не из карманов жителей.