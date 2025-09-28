Штраф до 9600 евро: в соседней с Латвией стране решили ужесточить наказание за неиспользование госязыка

Будет уточнен круг лиц, на которых в течение первых пяти лет не будут распространяться требования к знанию эстонского языка. Прежние понятия «иностранный специалист» и «иностранный эксперт» будут заменены на «высококвалифицированный специалист», а наряду с академическими работниками, исключение из языковых требований получат и учителя, которые временно приезжают из-за рубежа и преподают на иностранных языках или по международным образовательным программам.