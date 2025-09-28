Штраф до 9600 евро: в соседней с Латвией стране решили ужесточить наказание за неиспользование госязыка
Правительство Эстонии одобрило и решило направить в парламент законопроект о внесении изменений в Закон о языке.
Как сообщает Postimees, в частности, ведение производства на эстонском языке будет обязательным во всех учреждениях, предоставляющих государственные услуги, включая органы местного самоуправления и общественно-правовые учреждения.
Проект предусматривает также повышение максимального размера штрафа за неисполнение Закона о языке для юридических лиц до 9600 евро, а для физических лиц – до 1280 евро.
С целью повышения эффективности экзаменов по эстонскому языку планируется ввести государственную пошлину для тех лиц, которые сдают экзамен одного и того же уровня в третий и последующие разы.
Будет уточнен круг лиц, на которых в течение первых пяти лет не будут распространяться требования к знанию эстонского языка. Прежние понятия «иностранный специалист» и «иностранный эксперт» будут заменены на «высококвалифицированный специалист», а наряду с академическими работниками, исключение из языковых требований получат и учителя, которые временно приезжают из-за рубежа и преподают на иностранных языках или по международным образовательным программам.
Будет упорядочен перевод фильмов, демонстрируемых в кинотеатрах: показ дублированных на иностранный язык фильмов будет разрешен только для детей.
Как ранее писал Otkrito.lv, в Латвии все больше людей получают освобождение от языковой проверки по медицинским причинам.