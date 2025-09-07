Все больше людей получают освобождение от языковой проверки по медицинским причинам - как это происходит
В Латвии растет число освобождений от проверки знания государственного языка по медицинским показаниям — в 2025 году уже выдано 42 заключения, что превышает показатели прошлого года, сообщили в Национальном центре психического здоровья (НЦПЗ).
Для сравнения, в прошлом году всего было выдано 36 таких заключений.
Как поясняет НЦПЗ, освобождение от проверки знания государственного языка, связанной с получением разрешения на постоянное проживание в Латвии или статуса постоянного жителя Европейского союза, регулируется правилами Кабинета министров. Согласно им, свидетельство о знании языка необходимо предъявлять при устройстве на работу, и в них для каждой профессии определено, каким уровнем знания языка нужно обладать. В приложении к правилам указано, при каких диагнозах психиатр может выдать освобождение от всей проверки знания языка или ее части.
Освобождение или послабления от проверки знания государственного языка предоставляются людям с серьезными нарушениями здоровья. Правила предусматривают, что полное освобождение могут получить лица с тяжелыми психическими или когнитивными заболеваниями, например, различными формами деменции, шизофренией или тяжелой умственной отсталостью.
В случае умеренных нарушений — например, проблем со слухом, зрением или артикуляцией — упрощаются только отдельные части проверки, такие как аудирование, чтение или устная речь.
Для постановки любого диагноза состояние здоровья должно соответствовать критериям диагноза, описанным в Международной классификации болезней (МКБ-10), в том числе после проведения обследований, подтверждающих диагноз. Здесь одного лишь описания врача недостаточно, подчеркивают в центре. Заключение, выданное человеку, он далее подает в Управление по делам гражданства и миграции для получения соответствующего статуса или разрешения, либо работодателю. В НЦПЗ также издан приказ, определяющий порядок предоставления заключений, чтобы превентивно избежать возможных злоупотреблений.