Все больше людей получают освобождение от языковой проверки по медицинским причинам - как это происходит

Как поясняет НЦПЗ, освобождение от проверки знания государственного языка, связанной с получением разрешения на постоянное проживание в Латвии или статуса постоянного жителя Европейского союза, регулируется правилами Кабинета министров. Согласно им, свидетельство о знании языка необходимо предъявлять при устройстве на работу, и в них для каждой профессии определено, каким уровнем знания языка нужно обладать. В приложении к правилам указано, при каких диагнозах психиатр может выдать освобождение от всей проверки знания языка или ее части.