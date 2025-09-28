Вот вам и свободный мир - как британцы отреагировали на желание правительства ввести "цифровой надзор"

Ранее правительство заявляло, что удостоверение личности потребуется исключительно для подтверждения права работать в Великобритании и что это позволит ограничить нелегальную иммиграцию. Тем не менее главный секретарь премьер-министра Даррен Джонс допустил возможность, что в будущем у цифрового ID может быть гораздо более широкое применение. «Если мы запустим эту систему цифровых удостоверений и общество нас поддержит, она станет основой современного государства и позволит в будущем осуществить по-настоящему впечатляющую реформу общественных услуг», – отметил Джонс.