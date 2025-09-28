Вот вам и свободный мир - как британцы отреагировали на желание правительства ввести "цифровой надзор"
Уже более 1,5 миллиона человек подписали петицию против планов правительства Великобритании ввести цифровые удостоверения личности, опасаясь усиления государственного контроля и нарушения прав граждан.
Более чем 1,5 миллиона человек подписали петицию с призывом к правительству Великобритании отказаться от намерения ввести цифровые удостоверения личности. Как сообщалось ранее, премьер-министр Кир Стармер в пятницу заявил, что правительство к 2029 году введет цифровые удостоверения личности (ID), которые будут обязательны для того, чтобы иметь возможность работать в Великобритании.
«На наш взгляд, это будет шагом к массовому надзору и цифровому контролю», – говорится в петиции, добавляя, что никого нельзя заставлять регистрироваться в государственной системе ID.
В субботу утром количество подписавших петицию достигло 1 564 000. Петиции, которые на сайте петиций парламента подписывают не менее 100 000 граждан, рассматриваются парламентским комитетом по петициям, однако это не гарантирует, что они будут вынесены на обсуждение в парламенте.
Инициативу правительства также осудил лидер национал-консервативной партии Reform UK («Реформировать Соединенное Королевство») Найджел Фараж, указав, что это будет «антибританская карта». «План лейбористского правительства навязать всем взрослым цифровые ID-карты не имеет никакого отношения к нелегальной иммиграции. Однако он даст государству большую власть контролировать британский народ», – написал Фараж в комментарии в газете Daily Express.
Ранее правительство заявляло, что удостоверение личности потребуется исключительно для подтверждения права работать в Великобритании и что это позволит ограничить нелегальную иммиграцию. Тем не менее главный секретарь премьер-министра Даррен Джонс допустил возможность, что в будущем у цифрового ID может быть гораздо более широкое применение. «Если мы запустим эту систему цифровых удостоверений и общество нас поддержит, она станет основой современного государства и позволит в будущем осуществить по-настоящему впечатляющую реформу общественных услуг», – отметил Джонс.