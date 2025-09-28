ФОТО: в Ригу впервые прибыл 15-палубный лайнер Mein Schiff 3, привезший юбилейного стотысячного пассажира сезона
Сегодня в Рижском порту пришвартовался немецкий круизный лайнер TUI Cruises Mein Schiff 3, на борту которого находилось 2500 пассажиров и ещё около 1000 членов экипажа. Он привёз юбилейного — стотысячного пассажира круизного судна в этом сезоне.
Лайнер прибыл в Ригу в рамках особого пятидневного тематического тура Heavy Metal. По словам капитана, такие круизы проводятся уже 12 лет и всегда полностью распродаются.
До сих пор в Риге побывали уже семь из восьми судов группы Mein Schiff, всего — 42 раза. Суда этой линии заходят в Ригу с 2011 года, а за последние три года Рига стабильно включается в их маршруты: в 2022 году — девять раз, в 2023 году — семь раз и в 2024 году — шесть раз.
В нынешнем сезоне запланировано шесть визитов лайнеров Mein Schiff 1, Mein Schiff 7 и Mein Schiff 3. В первых пяти заходах в Ригу прибыли 15 000 пассажиров, в среднем по 3000 туристов за рейс. Большинство из них приезжают из Германии.
На 2026 год уже заявлены семь визитов судов этой группы, в том числе ожидается первый заход новейшего лайнера Mein Schiff Relax, построенного лишь в апреле этого года.
Согласно данным Рижского свободного порта, превышение отметки в 100 000 обслуженных круизных пассажиров стало рекордом за всю историю — это наибольшее число за один сезон.
В этом году в Ригу заявлены 86 визитов круизных лайнеров, что на 30% больше, чем в прошлом. За девять месяцев город уже посетили 75 судов, а активный сезон продолжается — до 17 декабря ожидаются ещё 11 заходов. Таким образом, прогнозируется, что в сезоне будет обслужено около 110 000 пассажиров, что на 30% больше, чем в 2024 году.
Для Mein Schiff 3 это первый визит в Ригу. Лайнер имеет 15 палуб и способен вместить до 2700 пассажиров и 1000 членов экипажа.