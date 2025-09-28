ФОТО: в Ригу впервые прибыл 15-палубный лайнер Mein Schiff 3, привезший юбилейного стотысячного пассажира сезона

До сих пор в Риге побывали уже семь из восьми судов группы Mein Schiff, всего — 42 раза. Суда этой линии заходят в Ригу с 2011 года, а за последние три года Рига стабильно включается в их маршруты: в 2022 году — девять раз, в 2023 году — семь раз и в 2024 году — шесть раз.