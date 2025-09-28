В Украине считают, что Россия готовится украсть Запорожскую АЭС

Российский оператор ЗАЭС подтвердил в тот же день в Telegram, что начиная с 23 сентября "электроснабжение собственных нужд Запорожской атомной станции осуществляется от резервных дизель-генераторов", настаивая на том, что "на площадке станции имеются достаточные запасы дизельного топлива для длительной работы генераторов в автономном режиме". По информации газеты The Guardian, российские операторы ЗАЭС заверили МАГАТЭ, что дизельного топлива достаточно для питания генераторов в течение 20 дней без пополнения запасов.