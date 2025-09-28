В Украине считают, что Россия готовится украсть Запорожскую АЭС
Обвинив Россию в отключении Запорожской атомной электростанции от украинской энергосети, Киев требует от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) занять принципиальную позицию и добиться возвращения АЭС ее законному владельцу - Украине.
Как сообщает DW, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в соцсети X, что, построив 200 километров линий электропередач, Россия готовится к попытке "украсть станцию", и предупредил о связанных с этим рисках для безопасности.
По словам Сибиги, ЗАЭС отключена от украинской энергосети уже четыре дня - это самое длительное отключение с начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Министр обвинил оператора в игнорировании требований ядерной безопасности при подготовке подключения станции к контролируемым Россией сетям и новому ее запуску.
As a result of Russian actions, the Zaporizhzhia NPP has been without power for the fourth day. This is the plant’s tenth blackout caused by the Russians.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 27, 2025
Furthermore, Russia has constructed 200 kilometers of power lines in preparation for an attempt to steal the plant, connect…
Российский оператор ЗАЭС подтвердил в тот же день в Telegram, что начиная с 23 сентября "электроснабжение собственных нужд Запорожской атомной станции осуществляется от резервных дизель-генераторов", настаивая на том, что "на площадке станции имеются достаточные запасы дизельного топлива для длительной работы генераторов в автономном режиме". По информации газеты The Guardian, российские операторы ЗАЭС заверили МАГАТЭ, что дизельного топлива достаточно для питания генераторов в течение 20 дней без пополнения запасов.
Между тем, согласно европейским нормам, установленным после аварии на японской АЭС "Фукусима", атомная станция может работать без внешнего питания не больше 72 часов. Превышение этого предела ранее не проверялось, заявили The Guardian украинские источники. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, потеря внешнего электроснабжения "увеличивает вероятность ядерной аварии".