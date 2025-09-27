Лукашенко попросил Путина построить новую АЭС в Беларуси
Как пишет Euronews, Александр Лукашенко просит Владимира Путина построить новую атомную электростанцию на востоке Беларуси, которая, по его словам, могла бы снабжать электроэнергией оккупированные территории Украины.
Об этом Лукашенко заявил в Кремле на встрече с президентом России. При этом захваченные Москвой украинские территории Лукашенко назвал "освобожденными".
"Я вчера уже говорил об этом, что поговорим сегодня с вами, - цитирует президента Беларуси агентство БелТА. - Если вы одобрите проект расширения или строительства новой атомной станции. Может быть, даже на востоке Беларуси с целью, если это будет необходимо, обеспечения электроэнергией районов, освобожденных Россией - Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая. Если в этом будет определенная необходимость. В связи с Запорожской станцией".
По словам Лукашенко, Росатом уже проработал варианты дальнейшего расширения атомной энергетики Беларуси:""Росатом" уже проработал варианты дальнейшего расширения нашей атомной энергетики. Я не хочу публично говорить о финансах. У нас есть варианты, я скажу вам об этом. Если будет решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах".
"Вопрос с финансированием вообще не стоит, - ответил на это предложение Путин. - Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема".
"Да. Это самое главное", - согласился Лукашенко.
Ранее Россия построила в Гродненской области первую белорусскую АЭС, которая находится 30 километрах от Вильнюса.
