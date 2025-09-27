Лукашенко попросил Путина построить новую АЭС в Беларуси

"Я вчера уже говорил об этом, что поговорим сегодня с вами, - цитирует президента Беларуси агентство БелТА. - Если вы одобрите проект расширения или строительства новой атомной станции. Может быть, даже на востоке Беларуси с целью, если это будет необходимо, обеспечения электроэнергией районов, освобожденных Россией - Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая. Если в этом будет определенная необходимость. В связи с Запорожской станцией".