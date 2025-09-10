В Эстонии назвали место, где будет построена АЭС по экспериментальной технологии. Местные жители в шоке

"Если атомная станция появится в этом районе, я беспокоюсь за это сообщество, которое я потеряю, — объясняет американец Мэтью, который купил в Летипеа несколько лет назад летний дом и переехал туда с женой Керсти. — Мне интересно: выгонят ли нас, или все просто добровольно решат уехать? Мне 68 лет, и я хочу пустить корни в Эстонии на всю оставшуюся жизнь. И у меня есть это сообщество, которое я нашел, я живу в очень хорошей компании. Здесь не так уж много людей, наверное, около 20 крепких семей, которые живут в этом районе. Сейчас я знаю, наверное, две трети из них. И мне очень нравится наше сообщество".