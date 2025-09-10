В Эстонии назвали место, где будет построена АЭС по экспериментальной технологии. Местные жители в шоке
Власти Эстонии обсуждают строительство в стране АЭС — в небольшой деревне Летипеа на берегу Балтийского моря, между Нарвой и Таллинном, где живут всего 20 семей. По плану, станция может появиться там уже в 2030-х годах.
Как сообщает "Настоящее время", буквально все жители этого удаленного и очень тихого места выступили против проекта и подали в суд на компанию Fermi Energia, которая продвигает атомную энергетику в Эстонии.
"Если атомная станция появится в этом районе, я беспокоюсь за это сообщество, которое я потеряю, — объясняет американец Мэтью, который купил в Летипеа несколько лет назад летний дом и переехал туда с женой Керсти. — Мне интересно: выгонят ли нас, или все просто добровольно решат уехать? Мне 68 лет, и я хочу пустить корни в Эстонии на всю оставшуюся жизнь. И у меня есть это сообщество, которое я нашел, я живу в очень хорошей компании. Здесь не так уж много людей, наверное, около 20 крепких семей, которые живут в этом районе. Сейчас я знаю, наверное, две трети из них. И мне очень нравится наше сообщество".
"Я сама из Эстонии, — говорит Керсти. — Поэтому мы искали какое-то место в моей родной стране, и чтобы оно было поближе к моему родному городу Раквере. И вот мы нашли это чудесное место, это настоящий природный заповедник!"
"Для нас стало сюпризом, как быстро все случилось, — подчеркивает Керсти. — Правительство Эстонии даже не успело заговорить об АЭС, как мы узнали, что Fermi Energia уже запланировали у нас работы по изучению грунта, чтобы понять, можно ли вообще здесь что-то построить!"
Власти Эстонии решили вернуться к АЭС во многом из-за того, что это гораздо более чистый способ получения энергии. Сегодня, по данным исследователей энергетики, 30% производимой в Эстонии электроэнергии получают из добываемого в стране горючего сланца (угля), что является неэкологичным, а также из сланцевого газа.
Но критики проекта указывают в первую очередь на то, что реакторы той конкретной модели, которую выбрала Fermi Energia на практике еще не используются нигде в мире, хотя сейчас идет обсуждение об их возможной установке в Канаде, Польше и США в будущем. По сути, это экспериментальная технология.
Андрес Ингерман из компания Fermi Energia, которая лоббирует проект, эти обвинения отвергает: "Тот реактор, который мы планируем построить в Эстонии, — это американо-японская разработка от компании General Electric Hitachi. Реактор BLRX-300, это легководный реактор на кипящей воде, — объясняет он. — Реактор маленький, в случае его отключения от сети, его легко охлаждать, там мало топлива, и пассивные системы безопасности позволяют его охлаждать в течение семи дней без участия человека".