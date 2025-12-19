С 1 января паспорт и eID-карта подорожают - сколько будет стоить оформление

В соответствии с принятым в 2024 году решением о поэтапном увеличении государственных пошлин было установлено, что с 1 января по 31 декабря 2025 года государственная пошлина за выдачу паспорта в течение 10 рабочих дней составляла 44 евро, а в течение двух рабочих дней — 70 евро. В свою очередь, государственная пошлина за выдачу удостоверения личности (eID-карты) в течение 10 рабочих дней в этом году составляла 25 евро, а в течение двух рабочих дней — 40 евро.