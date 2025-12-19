С 1 января паспорт и eID-карта подорожают - сколько будет стоить оформление
С 1 января в паспортных вопросах в Латвии начнет работать новая арифметика. Но у тех, кто успеет сделать один шаг до конца декабря, останется шанс оформить документы по старой цене.
Согласно принятым 10 декабря 2024 года правилам Кабинета министров о поэтапном повышении государственной пошлины за выдачу паспорта и удостоверения личности (eID-карты), с 1 января 2026 года государственная пошлина за выдачу паспорта в течение 10 рабочих дней составит 50 евро, а за выдачу в течение двух рабочих дней — 75 евро. За выдачу удостоверения личности (eID-карты) в течение 10 рабочих дней государственная пошлина составит 30 евро, а в течение двух рабочих дней — 45 евро.
В соответствии с принятым в 2024 году решением о поэтапном увеличении государственных пошлин было установлено, что с 1 января по 31 декабря 2025 года государственная пошлина за выдачу паспорта в течение 10 рабочих дней составляла 44 евро, а в течение двух рабочих дней — 70 евро. В свою очередь, государственная пошлина за выдачу удостоверения личности (eID-карты) в течение 10 рабочих дней в этом году составляла 25 евро, а в течение двух рабочих дней — 40 евро.
И в дальнейшем сохраняются все действовавшие ранее льготы по уплате государственной пошлины за выдачу документов, удостоверяющих личность, для детей и молодежи до 20 лет, пенсионеров, а также лиц с инвалидностью I или II группы. Для этих групп общества с 1 января 2026 года государственная пошлина за оформление паспорта в течение 10 рабочих дней составит 25 евро, а оформление удостоверения личности — 15 евро.
Утвержденные в 2024 году правила Кабинета министров предусматривают, что с 1 января 2025 года государственная пошлина за выдачу удостоверения личности иностранца составляет 170 евро, а за выдачу вида на жительство — 45 евро при оформлении в течение 10 рабочих дней или 80 евро при оформлении в течение двух рабочих дней.
Важно учитывать, что в случаях, когда документы для оформления удостоверяющего личность документа поданы и государственная пошлина уплачена до 31 декабря 2025 года, но документ получен после 1 января 2026 года, применяется пошлина, действовавшая на момент оформления документов.
В свою очередь, с 1 января 2026 года при оформлении документов, удостоверяющих личность, — паспорта и eID-карты — будут применяться новые размеры государственной пошлины.