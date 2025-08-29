Недалеко от Латвии построят ядерный объект нового типа

Соглашение между Orlen и Synthos предусматривает создание компании Orlen Synthos Green Energy (OSGE), в которой Orlen и Synthos будут владеть по 50% акций. Вторая часть соглашения предоставляет OSGE полный доступ к американской технологии BWRX-300, "что позволит начать процесс, который завершится строительством первой польской атомной электростанции с реакторами малой и средней мощности в ключевом для Orlen месте – во Влоцлавеке", – говорится в пресс-релизе.