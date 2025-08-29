Недалеко от Латвии построят ядерный объект нового типа
Недалеко от Латвии построят ядерный объект нового типа

Как объявила польская транснациональная корпорация Orlen, в Польше будет построена малая атомная электростанция нового типа. Это будет первая подобная электростанция в Европе.

"Первая в Европе малая атомная электростанция BWRX-300 будет построена в Польше: мы создаем энергию завтрашнего дня. Таков смысл решения, принятого наблюдательным советом Orlen Group, который одобрил содержание соглашения по этому вопросу", - сообщил генеральный директор Orlen Иренеуш Фонфара.

Как сообщает Euronews, решение было принято после заключения соглашения между Orlen и Synthos Green Energy. Orlen, крупнейшая топливная компания Польши, планирует к 2035 году ввести в эксплуатацию по меньшей мере два малых модульных реактора (ММР) общей мощностью 0,6 ГВт.

Соглашение между Orlen и Synthos предусматривает создание компании Orlen Synthos Green Energy (OSGE), в которой Orlen и Synthos будут владеть по 50% акций. Вторая часть соглашения предоставляет OSGE полный доступ к американской технологии BWRX-300, "что позволит начать процесс, который завершится строительством первой польской атомной электростанции с реакторами малой и средней мощности в ключевом для Orlen месте – во Влоцлавеке", – говорится в пресс-релизе.

Польша одобрила строительство 24 малых модульных реакторов (ММР) в шести местах. Строительство первого ММР во Влоцлавеке - еще один шаг Польши к снижению зависимости от ископаемого топлива, в частности угля. Согласно отчету Энергетического форума, в 2019 году Польша сожгла около 87% всего угля, потребляемого в домашних хозяйствах в Европейском союзе.

