Недалеко от Латвии построят ядерный объект нового типа
Как объявила польская транснациональная корпорация Orlen, в Польше будет построена малая атомная электростанция нового типа. Это будет первая подобная электростанция в Европе.
"Первая в Европе малая атомная электростанция BWRX-300 будет построена в Польше: мы создаем энергию завтрашнего дня. Таков смысл решения, принятого наблюдательным советом Orlen Group, который одобрил содержание соглашения по этому вопросу", - сообщил генеральный директор Orlen Иренеуш Фонфара.
⚡️To w Polsce powstanie pierwsza w Europie mała elektrownia jądrowa BWRX-300. Dzięki nowej umowie z naszym partnerem, po raz pierwszy w historii koncernu, zagwarantowaliśmy bezpośredni dostęp do najbardziej zaawansowanej technologii SMR. Energia jutra zaczyna się dziś! pic.twitter.com/bITJ5RwsTV— ORLEN (@GrupaORLEN) August 28, 2025
Как сообщает Euronews, решение было принято после заключения соглашения между Orlen и Synthos Green Energy. Orlen, крупнейшая топливная компания Польши, планирует к 2035 году ввести в эксплуатацию по меньшей мере два малых модульных реактора (ММР) общей мощностью 0,6 ГВт.
Соглашение между Orlen и Synthos предусматривает создание компании Orlen Synthos Green Energy (OSGE), в которой Orlen и Synthos будут владеть по 50% акций. Вторая часть соглашения предоставляет OSGE полный доступ к американской технологии BWRX-300, "что позволит начать процесс, который завершится строительством первой польской атомной электростанции с реакторами малой и средней мощности в ключевом для Orlen месте – во Влоцлавеке", – говорится в пресс-релизе.
Польша одобрила строительство 24 малых модульных реакторов (ММР) в шести местах. Строительство первого ММР во Влоцлавеке - еще один шаг Польши к снижению зависимости от ископаемого топлива, в частности угля. Согласно отчету Энергетического форума, в 2019 году Польша сожгла около 87% всего угля, потребляемого в домашних хозяйствах в Европейском союзе.
