"Ужас! Срочно надо уходить": рижанка, придя в больницу, сдала вещи в гардероб и получила нечто неожиданное

В социальных сетях очередной раз вспыхнула языковая дискуссия. Поводом стал пост о гардеробе больницы Бикерниеки, где посетителям выдают номерки с надписями на русском языке. Автор сообщения написала: «В больнице Бикерниеки, идя на операцию катаракты, можно сдать верхнюю одежду в гардероб и получить вот это».