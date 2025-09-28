Больница все еще пользуется советскими номерками.
"Ужас! Срочно надо уходить": рижанка, придя в больницу, сдала вещи в гардероб и получила нечто неожиданное
В соцсетях разгорелась дискуссия вокруг гардеробных номерков с надписями на русском языке в больнице Бикерниеки. Пользователи спорят: тратить ли средства на их замену или оставить — ведь лучше вложить эти деньги в медицину.
В социальных сетях очередной раз вспыхнула языковая дискуссия. Поводом стал пост о гардеробе больницы Бикерниеки, где посетителям выдают номерки с надписями на русском языке. Автор сообщения написала: «В больнице Бикерниеки, идя на операцию катаракты, можно сдать верхнюю одежду в гардероб и получить вот это».
Biķernieku slimnīcā, ejot uz kataraktas operāciju, var nodot virsdrēbes garderobē un saņemt pretī šo. @liana_langa @veselibasmin @Aslimnica pic.twitter.com/EvBMc7zwvB— Anita Dreika (@AnitaDreika) September 24, 2025
Фотография номерка с кириллицей вызвала лавину комментариев. Одни выразили возмущение:
- «35 лет не нашлось денег заменить…»
- «Это насколько нужно быть нищими, чтобы до сих пор не сделать ремонт и не обновить оборудование в горбольнице».
- «Ужас! Срочно надо уходить. Представьте, как там делают операцию, если даже жетоны с советских времен».
Другие, напротив, увидели в этом повод для шуток и разговора о рационализме:
- «Очень похвально! Так поступает настоящий и ответственный хозяин. А вы сами уже переехали из своей советской квартиры в новый проект?»
- «Сохраните этот номерок, он исторический».
- «Вот это качество — как минимум 35 лет в обороте, а выглядит почти как новый».
- «Вы бы хотели, чтобы ради замены старых номерков проводили тендер, тратили человеческие ресурсы и тысячи евро? Эти деньги лучше направить на уход за пациентами или покупку медицинской техники».
- «Менять их только ради принципа? Планету и так засоряем. Эти еще вполне пригодны».