"Ужас! Срочно надо уходить": рижанка, придя в больницу, сдала вещи в гардероб и получила нечто неожиданное
фото: x.com/AnitaDreika
Больница все еще пользуется советскими номерками.
В Латвии

Отдел новостей

Otkrito.lv

В соцсетях разгорелась дискуссия вокруг гардеробных номерков с надписями на русском языке в больнице Бикерниеки. Пользователи спорят: тратить ли средства на их замену или оставить — ведь лучше вложить эти деньги в медицину.

В социальных сетях очередной раз вспыхнула языковая дискуссия. Поводом стал пост о гардеробе больницы Бикерниеки, где посетителям выдают номерки с надписями на русском языке. Автор сообщения написала: «В больнице Бикерниеки, идя на операцию катаракты, можно сдать верхнюю одежду в гардероб и получить вот это».

Фотография номерка с кириллицей вызвала лавину комментариев. Одни выразили возмущение:

  • «35 лет не нашлось денег заменить…»
  • «Это насколько нужно быть нищими, чтобы до сих пор не сделать ремонт и не обновить оборудование в горбольнице».
  • «Ужас! Срочно надо уходить. Представьте, как там делают операцию, если даже жетоны с советских времен».

Другие, напротив, увидели в этом повод для шуток и разговора о рационализме:

  • «Очень похвально! Так поступает настоящий и ответственный хозяин. А вы сами уже переехали из своей советской квартиры в новый проект?»
  • «Сохраните этот номерок, он исторический».
  • «Вот это качество — как минимум 35 лет в обороте, а выглядит почти как новый».
  • «Вы бы хотели, чтобы ради замены старых номерков проводили тендер, тратили человеческие ресурсы и тысячи евро? Эти деньги лучше направить на уход за пациентами или покупку медицинской техники».
  • «Менять их только ради принципа? Планету и так засоряем. Эти еще вполне пригодны».

