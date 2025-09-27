Когда кот на самом деле становится пожилым? Ключевые признаки старения домашнего любимца

С возрастом у котов часто возникают проблемы с суставами, например, остеоартрит. Питомец может двигаться медленнее, испытывать трудности с прыжками, а шерсть становится менее ухоженной из-за снижения гибкости и неспособности к самообслуживанию. Также у пожилых кошек могут появляться зубные проблемы, из-за которых они отказываются от еды. С возрастом ухудшается усвоение питательных веществ и другие функции организма. Поэтому владельцам важно внимательно следить за поведением и состоянием питомца, регулярно посещать ветеринара и контролировать рацион.