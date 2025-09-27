Когда кот на самом деле становится пожилым? Ключевые признаки старения домашнего любимца
Наблюдать, как коты растут и стареют, интересно, но этот процесс связан с множеством изменений, которые требуют особого внимания. Ветеринар Лукман Джавед рассказал, какие признаки старения проявляются у кошек и как правильно ухаживать за ними, чтобы продлить жизнь любимца.
Согласно изданию Catster, кошек и котов считают старыми в возрасте от 11 до 14 лет, а пожилыми — начиная с 15 лет и старше.
Многие владельцы пытаются определить возраст кота в человеческих годах, чтобы понять, насколько он стар. Однако, как отмечает издание, подобные сравнения не всегда точны с медицинской точки зрения.
Главная проблема таких оценок — игнорирование скорости роста животного. Например, часто утверждают, что котенок в 6 месяцев соответствует 10-летнему ребенку. Но в этом возрасте кошка уже может быть половозрелой и даже иметь потомство, что делает сравнение с ребенком 10 лет некорректным.
Таким образом, хотя оценка возраста кота в человеческих годах интересна, она не отражает реального положения дел. С возрастом у питомцев проявляются признаки старения — постепенного ухудшения состояния организма, затрагивающего все системы.
Признаки старения у котов делятся на три группы: изменения в поведении, внешности и повседневных привычках.
Например, голос питомца может измениться, нарушиться цикл сна, появиться новые привычки, например, в использовании лотка. Внешне заметны перемены: цвет радужки может измениться, глаза могут стать мутными. Ногти могут стать ломкими или, наоборот, утолщёнными, шерсть — менее мягкой. Изменения веса — как похудение, так и набор массы — тоже могут свидетельствовать о старении.
Важно понимать, что эти изменения происходят постепенно. Пожилым котам недостаточно одного визита к ветеринару в год — рекомендуется посещать врача дважды в год, чтобы своевременно выявлять скрытые болезни. Владельцам советуют сообщать ветеринарам обо всех изменениях в поведении питомца.
С возрастом у котов часто возникают проблемы с суставами, например, остеоартрит. Питомец может двигаться медленнее, испытывать трудности с прыжками, а шерсть становится менее ухоженной из-за снижения гибкости и неспособности к самообслуживанию. Также у пожилых кошек могут появляться зубные проблемы, из-за которых они отказываются от еды. С возрастом ухудшается усвоение питательных веществ и другие функции организма. Поэтому владельцам важно внимательно следить за поведением и состоянием питомца, регулярно посещать ветеринара и контролировать рацион.