Уже хочется горячих батарей, но страшно думать о счетах - осенняя дилемма в Риге
Холодные ночи в Риге все чаще подталкивают жителей к мысли о необходимости включить отопление. Но для большинства рижан, которые зависят от централизованной системы, все решает компания Rīgas siltums, а не сами жильцы.
По официальным правилам отопительный сезон в столице Латвии стартует обычно в середине октября. Однако в зависимости от погоды отопление могут подать и раньше. Решение принимается тогда, когда в течение трех суток подряд среднесуточная температура не превышает +14 градусов, а в какой-то момент опускается и ниже +8. Об этом телеканалу 360TV рассказал председатель правления Rīgas siltums Калвис Калниньш.
Пока температура в городе остается выше этого порога, поэтому батареи холодные. Но сами жители признаются — в квартирах уже некомфортно. «Очень хочется тепла, иногда на улице теплее, чем дома», — делится Гундега. Ее поддерживает Гундарс: по его словам, если такая погода сохранится еще несколько дней, отопление станет необходимостью.
Однако есть и другая сторона вопроса — счета за коммунальные услуги. «Немного тепла нужно, но страшно, когда думаешь о счетах. Если они будут большими, может, лучше подождать до середины или даже конца октября», — сомневается Эрика.