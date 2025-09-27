Уже хочется горячих батарей, но страшно думать о счетах - осенняя дилемма в Риге

По официальным правилам отопительный сезон в столице Латвии стартует обычно в середине октября. Однако в зависимости от погоды отопление могут подать и раньше. Решение принимается тогда, когда в течение трех суток подряд среднесуточная температура не превышает +14 градусов, а в какой-то момент опускается и ниже +8. Об этом телеканалу 360TV рассказал председатель правления Rīgas siltums Калвис Калниньш.