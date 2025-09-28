"У меня шпротина провалилась!" Перл слушательницы Латвийского радио стал хитом
Однажды в рубрике «Свободный микрофон» передачи Krustpunktā на Латвийском радио некая дама рассказала совершенно неожиданную и комичную историю.
Недавно пользователь платформы TikTok с ником atistoks поделился «жемчужиной» из двухлетней записи «Свободного микрофона».
В начале разговора дама заявила, что хочет поговорить о хлебе, а именно о хлебе «Зелтене» (350 граммов) Даугапилсского хлебокомбината, который продавался в красной упаковке и прежде стоил всего 69 центов. Раньше этот хлеб, по её словам, был «гладкий и вкусный».
«А теперь, когда я его покупаю, там такие дырки, у меня шпротина провалилась сквозь ломтик», — сказала недовольная дама.
В этот момент рассмеялись радиоведущий и телеведущий Густавс Терзенс и ведущий «Свободного микрофона» Айдис Томсон.
«И стоит 1,40 евро — по-моему, это мошенничество», — продолжила женщина свою историю. В ответ Густавс Терзенс посоветовал даме покупать шпроты покрупнее.