"У меня шпротина провалилась!" Перл слушательницы Латвийского радио стал хитом

В начале разговора дама заявила, что хочет поговорить о хлебе, а именно о хлебе «Зелтене» (350 граммов) Даугапилсского хлебокомбината, который продавался в красной упаковке и прежде стоил всего 69 центов. Раньше этот хлеб, по её словам, был «гладкий и вкусный».