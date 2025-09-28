Том Скуиньш занял пятое место в групповой гонке на чемпионате мира по шоссейным велогонкам
Латвийский велогонщик Том Скуиньш в воскресенье занял пятое место в групповой гонке на шоссейном чемпионате мира в Руанде. Словенец Тадей Погачар во второй год подряд стал чемпионом. Серебро завоевал бельгиец Ремко Ивенепул, бронзу — ирландец Бен Хили.
Остальные трое латвийцев — Кристс Нейландс, Кристиан Белохвощик и Мартиньш Плуто — сошли с дистанции. Из 165 стартовавших финишировали около 30 спортсменов.
На этом чемпионате гонщики преодолели дистанцию 267,5 км с почти 5500 м общего набора высоты. Основная часть соревнований проходила на городском круге длиной 15,1 км с двумя выраженными подъёмами: первым был «гольф-подъём» Кигали (800 м в среднем свыше 8,1%), а перед финишем — подъём 2,2 км, значительная часть которого вымощена брусчаткой.
После восьми городских кругов пелотон ушёл за пределы города, где преодолел самый длинный подъём дня — 5,9 км со средним уклоном 6,9%. Затем гонщики вернулись в город и прошли ещё семь привычных кругов.
Погачар оформил титул после примерно 70-километрового одиночного отрыва; перед этим он шёл впереди вместе со своим напарником по команде мексиканцем Исаком дель Торо.
Позади словенца сформировалась группа из пяти преследователей: Хили, британец Томас Пидкок, Ивенепул, австралиец Джай Хиндли и датчанин Маттиас Скьельмосе. Пидкок и Хиндли быстро отцепились, а за 20 км до финиша Ивенепул уехал от двух оставшихся соперников.
Примерно за 5 км до финиша за бронзой уехал Хили, оставив позади Скьельмосе.
Погачар пересёк финиш после 6 часов 21 минуты 20 секунд в пути. Чемпион 2022 года Ивенепул, дважды менявший велосипед, отстал на 1 минуту 28 секунд, ещё через 48 секунд финишировал Хили. Скьельмосе отстал от призовой тройки на 37 секунд.
Скуиньш был самым быстрым из следующей за лидерами группы: латвиец уступил победителю 6 минут 41 секунду, а через ещё 6 секунд за ним финишировали итальянец Джулио Чикконе, дель Торо и испанец Хуан Айюсо.
В прошлом году Том Скуиньш финишировал четвёртым, уступив в спринте борьбу за бронзу, а в позапрошлом — восьмым.