Германия на последних секундах вырвала победу у Турции и стала чемпионом Европы по баскетболу
Сборная Германии по баскетболу в воскресенье в Риге стала чемпионом Европы, обыграв в финале Турцию со счётом 88:83. Немецкая команда является также действующим чемпионом мира.
Первый атакующий выпад немцев успеха не принёс, а турки реализовали дальний бросок усилиями Джеди Османа. Баскетболисты Турции продолжили действовать с высокой точностью и быстро повели 13:2.
Через три с половиной минуты немцы забили первый мяч с игры — Франц Вагнер попал трёхочковый. Вскоре атака Германии оживилась, и в середине первой четверти счёт сравнялся (14:14), а после дальнего броска Тристана да Силвы они вышли вперёд — 19:16. После десяти минут немцы лидировали 24:22.
В начале второй четверти да Силва увеличил перевес до шести очков, но Осман дальним броском сократил его (28:25). Баланс удерживали точные броски Вагнера и Адемы Боны, а во второй половине четверти Альперен Шенгюн вывел турков вперёд на пять очков (40:35). В концовке первой половины лидерство Турции поддерживали Шенгюн и Осман, а у немцев на обеих половинах площадки главным был Вагнер. При этом Шенгюн набрал уже три фола.
После перерыва Деннис Шрёдер с дуги набрал первые очки, но Осман ответил дальним броском (49:43). Однако вскоре после результативных атак Айзека Бонги Германия повела 50:49. Позже Шенгюн и Осман вновь обеспечили туркам лидерство (61:55), но немцы снова отыгрались: Йоханнес Тимман сократил отставание и вывел свою команду вперёд (65:63). После 30 минут хозяином под щитом был Бона, и Турция вновь вышла вперёд — 67:66.
В последней четверти первые очки туркам принёс Шенгюн «крюком», затем он спровоцировал да Силву на фол в нападении. Осман был точен из-за дуги — 72:66. Германия ответила: после двух штрафных Тиммана счёт стал 72:71, но Шенгюн и Эрджан Османи вновь увеличили перевес турок (76:71).
После серии неточных атак Андреас Обст попал дальний бросок (74:76), а за 3:38 до финальной сирены Бонга трёхочковым вывел Германию вперёд — 77:76. Снайперский ответ дал Кенан Сипахи, а затем Вагнер получил фол в нападении. Бонга эффектным данком сравнял счёт, Шейн Ларкин точными штрафными вернул туркам лидерство (81:79), но менее чем за две минуты до конца Дэниел Тайс попал с дистанции — 82:81 в пользу Германии. Затем Ларкин и Шрёдер обменялись проходами, и за 75 секунд до конца счёт был 84:83 в пользу немцев.
В последнюю минуту защита Тaysa и Бонги не позволила туркам выйти вперёд, а за 19 секунд до сирены Шрёдер увеличил разрыв — 86:83. В ответной атаке Шенгюн не попал сложный дальний бросок, после чего Шрёдер реализовал штрафные — 88:83.
Ранее в матче за третье место Греция обыграла Финляндию со счётом 92:89, для финнов это был первый выход в четвёрку сильнейших.
Сборная Латвии завершила чемпионат Европы на 12-м месте после поражения в 1/8 финала.