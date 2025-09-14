Германия на последних секундах вырвала победу у Турции и стала чемпионом Европы по баскетболу

В начале второй четверти да Силва увеличил перевес до шести очков, но Осман дальним броском сократил его (28:25). Баланс удерживали точные броски Вагнера и Адемы Боны, а во второй половине четверти Альперен Шенгюн вывел турков вперёд на пять очков (40:35). В концовке первой половины лидерство Турции поддерживали Шенгюн и Осман, а у немцев на обеих половинах площадки главным был Вагнер. При этом Шенгюн набрал уже три фола.