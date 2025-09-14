На чемпионате Европы по баскетболу в Риге бронзу завоевала сборная Греции

Затем Маркканен нарушил правила против Косты Слуки, который реализовал один из двух штрафных. После второго броска Маркканен завладел мячом, и в ответной атаке Костас Папаниколау сфолил против Элиаса Валтонена во время его трёхочковой попытки. Финн за пять секунд до конца пробил три штрафных, но последний не реализовал.