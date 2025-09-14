На чемпионате Европы по баскетболу в Риге бронзу завоевала сборная Греции
Сборная Греции по баскетболу в воскресенье в Риге завоевала бронзовые медали чемпионата Европы.
В матче за третье место греки обыграли Финляндию со счётом 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33). Для финнов это был первый выход в четвёрку сильнейших на чемпионате Европы.
Греция ранее завоёвывала бронзу в 2009 и 1949 годах. Она также становилась чемпионом Европы в 2005 и 1987 годах и вице-чемпионом в 1989-м.
С первых минут лидерскую роль в греческой команде подтвердил Яннис Адетокунбо, которого финны смогли останавливать только с нарушением правил. За первые 20 минут он набрал 16 очков, половину из них — с игры, половину — с линии штрафных бросков.
Звезда финской сборной Лаури Маркканен свои первые очки в матче набрал лишь в конце первой четверти. Энергичная игра Мики Мюринена позволила Финляндии на мгновение сократить разрыв до одного очка, однако к большому перерыву Греция снова имела уверенное преимущество (48:34).
В третьей четверти преимущество греков сокращалось до шести очков, но к концу десятиминутки они восстановили более комфортный перевес. В заключительной четверти финнам удалось переломить ход встречи: за 54 секунды до конца основного времени после дальнего броска Оливье Нкамву команды разделяли всего четыре очка — 86:82 в пользу Греции.
Адетокунбо ответил трёхочковым с фолом и вернул своей команде более надёжное преимущество, однако быстрый финский выпад завершил точным дальним броском через руки Янниса Маркканен (85:89). За 20 секунд до сирены Мирро Литтл реализовал штрафные и сократил отставание до двух очков.
Затем Маркканен нарушил правила против Косты Слуки, который реализовал один из двух штрафных. После второго броска Маркканен завладел мячом, и в ответной атаке Костас Папаниколау сфолил против Элиаса Валтонена во время его трёхочковой попытки. Финн за пять секунд до конца пробил три штрафных, но последний не реализовал.
Мяч достался Адетокунбо, на котором тут же сфолили. Лидер греков попал оба штрафных и принёс своей команде победу.
В 21:00 начнётся финальная игра за золотые медали между Германией и Турцией.