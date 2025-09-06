Сборная Латвии проиграла Литве и закончила выступление на ЧЕ по баскетболу в Риге

Последнюю четверть Порзиньгис открыл точным трехочковым броском, но прорывом для сборной это не стало. Литовцы продолжали играть просто, но эффективно, постепенно увеличив преимущество до 14 очков. К концу четверти обстановка на паркете накалилась, сборная Латвии пыталась переломить ход матча, но броски не шли. Тем не менее, за 4 минуты до конца четверти Латвии удалось сократить разрыв до 7 очков, а потом - на последней минуте - до 5. Но на большее не хватило ни сил ни везения. Итоговый счет - 88:79 в пользу литовской команды.