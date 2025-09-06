Сборная Латвии проиграла Литве и закончила выступление на ЧЕ по баскетболу в Риге
Мужская сборная Латвии по баскетболу в субботу в Риге в 1/8 финала чемпионата Европы уступила Литве со счетом 79:88.
Игру с рывка 7:0 начала Литва: сначала очки из-под кольца принес Ажюлас Тубелис, затем трехочковый бросок реализовал Арнас Величка, а после подбора снова точен был Тубелис.
Первые очки Латвии набрал дальним броском Порзиньгис, а на еще один точный трехочковый соперников тем же ответил Рихард Ломаж — 10:6 в пользу Литвы.
После умышленного фола Артура Куруца один из двух штрафных реализовал Гитис Радзевич, а через пять секунд Величка забросил свой третий трехочковый из трех попыток — 14:6 в пользу Литвы.
Наибольшее преимущество в первой четверти литовцы достигли за 53 секунды до ее окончания, когда Йонас Валанчюнас точным двухочковым установил счет 28:18 в пользу Литвы.
Вторую четверть хозяева начали рывком 8:0: по два точных броска принесли Ломажс и Роланд Шмитс, однако сравнять счет не удалось. Литовцы ответили серией 9:0 и после двухочкового броска Дейвидаса Сырвиса вышли вперед 47:35. Последние два очка в первой половине данком принес Порзингис — 37:47.
В третьей четверти игры латвийская команда пыталась перехватить инициативу. Несколько раз красиво сыграл Порзиньгис. Но литовцы все равно играли ровнее и спокойнее, удерживая комфортное преимущество в 10-12 очков. Четверть закончилась со счетом 66:54 в пользу Литвы.
Последнюю четверть Порзиньгис открыл точным трехочковым броском, но прорывом для сборной это не стало. Литовцы продолжали играть просто, но эффективно, постепенно увеличив преимущество до 14 очков. К концу четверти обстановка на паркете накалилась, сборная Латвии пыталась переломить ход матча, но броски не шли. Тем не менее, за 4 минуты до конца четверти Латвии удалось сократить разрыв до 7 очков, а потом - на последней минуте - до 5. Но на большее не хватило ни сил ни везения. Итоговый счет - 88:79 в пользу литовской команды.
Литва своего соперника по четвертьфиналу, который состоится во вторник, узнает в воскресенье после игры Греции с Израилем.
В других матчах 1/8 финала в субботу в Риге Турция обыграла Швецию 85:79, а Германия победила Португалию 85:58. В последнем матче дня в 21:45 встретятся Сербия и Финляндия.
Латвия начала турнир в Риге с поражения от Турции (73:93), затем обыграла Эстонию (72:70), уступила Сербии (80:84), победила Португалию (78:62) и Чехию (109:75), заняв третье место в группе А.
Литва в Тампере победила Великобританию (94:70), Черногорию (94:67), проиграла Германии (88:107), обыграла Финляндию (81:78) и Швецию (74:71), заняв второе место в группе В.
Остальные матчи 1/8 финала пройдут в воскресенье: Польша сыграет с Боснией и Герцеговиной, Франция — с Грузией, Италия — со Словенией, а Греция — с Израилем.