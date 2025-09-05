Эксперты предсказали победителя судьбоносного матча Латвия - Литва на ЧЕ по баскетболу в Риге
В Риге царит атмосфера баскетбольного праздника — завершился групповой этап чемпионата Европы, и теперь все внимание обращено на игры плей-офф. Уже в эту субботу болельщиков ждет особенно долгожданный и эмоциональный поединок: в 18:30 за путевку в четвертьфинал сразятся сборные Латвии и Литвы. Эксперты Betsafe дают свой прогноз на этот баскетбольный поединок.
Прогресс по ходу турнира
Сборная Латвии начала групповой этап с неприятного поражения от Турции, однако в следующих матчах наметился прогресс. В эмоционально заряженной встрече с Эстонией была добыта трудная победа, но уже на следующий день в упорной борьбе пришлось уступить Сербии. В концовке турнира латвийцы уверенно справились с Португалией и Чехией, заняв 3-е место в группе и обеспечив позитивный настрой перед плей-офф.
Литва в Тампере начала убедительно — с побед над Великобританией и Черногорией, но против мощной Германии оказалась бессильна. В оставшихся матчах литовцы проявили характер, минимально обыграв Финляндию и Швецию. В итоге соседи завершили группу с четырьмя победами в пяти матчах и заняли 2-е место.
Слишком много травм
И латвийская, и литовская сборные столкнулись с серьезными кадровыми потерями. В матче с Сербией уже в первые минуты из-за травмы стопы турнир завершил Андрей Гражулис, а Артур Жагарс, который еще на подготовительном этапе не играл в полную силу, вновь почувствовал последствия травмы, играя против Турции и Португалии. Кроме того, Кристер Зорикс после падения в игре с Португалией не вышел на площадку против Чехии.
Литва потеряла своего лидера Рокаса Йокубайтиса — в матче с Финляндией он получил разрыв крестообразных связок и мениска и больше в чемпионате не сыграет. Тадас Седекерскис пропустил встречу со Швецией, а резервный разыгрывающий Маргирис Нормантас получил травму уже через три минуты после выхода.
Баскетбол объединяет: матч Латвии против Чехии
Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду в Риге в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы обыграла Чехию.
Латвия или Литва?
Перед чемпионатом Европы сборные соседей провели товарищеский матч в Риге, победителя которого определил только овертайм: Латвия с Кристапом Порзиньгисом во главе играла на равных, но решающий бросок в концовке четвертой четверти не удался, и Литва в дополнительное время одержала победу 109:105. Самым результативным у латвийцев был Рихард Ломажс (27 очков), Порзиньгис добавил 22, а у литовцев лучшим стал ныне травмированный Йокубайтис (20). Но нужно помнить: товарищеская встреча и решающие матчи финальной стадии — это две разные истории.
Теперь в центре внимания — 1/8 финала, где, по оценке букмекеров Betsafe, фаворитом считается Латвия: вероятность победы — 63,7%. С вероятностью 53,5% прогнозируется выигрыш минимум в четыре очка, а общий счет, по прогнозам, превысит 162,5 очка (вероятность 54,9%).
А как насчет медалей?
Тем временем на другом фронте Турция преподнесла сюрприз, в драматичном матче обыграв Сербию и выйдя на первое место в группе. Это означает, что возможная встреча Сербии и Германии состоится уже в полуфинале, а не в финале, как предполагалось ранее. Победитель дуэли Латвия–Литва в четвертьфинале встретится с Грецией или Израилем, а в той же ветке сетки находятся Турция, Швеция, Польша и Босния и Герцеговина.
Жеребьевка для латвийцев сложилась довольно удачно, чтобы бороться за медали, ведь во второй половине турнирной сетки собраны гораздо более сильные команды. Эксперты Betsafe оценивают вероятность завоевания бронзы Латвией в 4,8%, серебра — в 3,8%, а золота — в 3,2%.
Интрига колоссальная: смогут ли Порзиньгис, братья Бертансы и вся команда доказать свою готовность побеждать или же литовский характер и опыт вновь решат исход встречи? Ответ станет известен уже в субботу — эта игра обещает быть одной из самых ярких за весь чемпионат!