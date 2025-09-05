Эксперты предсказали победителя судьбоносного матча Латвия - Литва на ЧЕ по баскетболу в Риге

И латвийская, и литовская сборные столкнулись с серьезными кадровыми потерями. В матче с Сербией уже в первые минуты из-за травмы стопы турнир завершил Андрей Гражулис, а Артур Жагарс, который еще на подготовительном этапе не играл в полную силу, вновь почувствовал последствия травмы, играя против Турции и Португалии. Кроме того, Кристер Зорикс после падения в игре с Португалией не вышел на площадку против Чехии.