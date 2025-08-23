Латвийская теннисистка Семенистая впервые в карьере сыграет в основном турнире Большого шлема
Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая в Нью-Йорке впервые в карьере вышла в основную сетку турнира Большого шлема, преодолев три отборочные раунда на квалификации Открытого чемпионата США по теннису.
Семенистая, занимающая 116-е место в рейтинге WTA и посеянная в квалификации под 12-м номером, в третьем раунде со счетом 6-3, 7-6 (7:0) обыграла польскую теннисистку Линду Климовичову (WTA 188).
В третьем и четвертом геймах первого сета соперницы обменялись брейками, но в восьмом гейме Семенистая снова выиграла на подаче соперницы, а в девятом, отыграв две подряд брейк-пойнта, реализовала сетбол — 6-3.
Во втором сете, начавшемся с подачи Климовичовой, теннисистки выиграли первые два гейма на подаче соперницы. В девятом гейме Семенистая с третьей попытки сделала брейк и повела 5-4.
В десятом гейме она не реализовала три матчбола, а Климовичова со второго брейк-пойнта сравняла счет — 5-5 и после 11-го гейма вышла вперед 6-5.
Семенистая выиграла 12-й гейм, а в тай-брейке не позволила сопернице взять ни одного очка.
За выход в основную сетку Семенистая заработала 40 очков в мировом рейтинге в одиночном разряде.
Участие в основной сетке женского одиночного разряда Открытого чемпионата США уже гарантировали себе первая ракетка Латвии Алена Остапенко (WTA 27) и Анастасия Севастова (WTA 238), заявленная по специальному рейтингу.
Основная сетка последнего в сезоне турнира серии Большого шлема на кортах с хардовым покрытием начнется в воскресенье и завершится 1 сентября.