В НХЛ объявили состав символической сборной. Он оказался необычным
В символической сборной регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) этого сезона не оказалось ни одного участника финальной серии Кубка Стэнли.
НХЛ объявила первую и вторую символические сборные, а также сборную дебютантов. В первую символическую сборную, или All Star команду, включены обладатель "Везина Трофи" вратарь Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс», защитники — Кэйл Макар из «Колорадо Эвеланш» и Зак Веренски из «Коламбус Блю Джекетс», а также нападающие — обладатель приза Теда Линдсея Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», Кайл Коннор из «Джетс» и Нэйтан Макиннон из «Колорадо Эвеланш».
Хеллебайк включен в первую символическую сборную в третий раз, Кучеров — в четвертый, Макар — в третий, Макиннон — во второй, а для Коннора это дебют в первой команде All Star.
Во вторую символическую сборную включены вратарь Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг», защитники Виктор Хедман из той же команды и Куинн Хьюз из «Ванкувер Кэнакс», а также нападающие Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз», Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз» и Брэндон Хэгел из «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В символической сборной дебютантов — вратарь Дастин Вулф из «Калгари Флэймз», защитники Лейн Хатсон из «Монреаль Канадиенс» и Дентон Мейтичак из «Коламбус Блю Джекетс», а также нападающие Макин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс», Катер Готье из «Анахайм Дакс» и Матвей Мичков из «Филадельфия Флайерз».
Финальная серия Кубка Стэнли все еще продолжается, и после четырех матчей в повторении прошлогоднего финала между «Флорида Пантерс» и «Эдмонтон Ойлерз» счет равный — 2:2.