В НХЛ объявили состав символической сборной. Он оказался необычным

НХЛ объявила первую и вторую символические сборные, а также сборную дебютантов. В первую символическую сборную, или All Star команду, включены обладатель "Везина Трофи" вратарь Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс», защитники — Кэйл Макар из «Колорадо Эвеланш» и Зак Веренски из «Коламбус Блю Джекетс», а также нападающие — обладатель приза Теда Линдсея Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», Кайл Коннор из «Джетс» и Нэйтан Макиннон из «Колорадо Эвеланш».