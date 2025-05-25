В драматичной игре сборная США третий раз в истории стала чемпионом мира по хоккею
Мужская сборная США по хоккею в Стокгольме завоевала титул чемпиона мира, победив в финале Швейцарию благодаря голу в дополнительное время.
В финале чемпионата мира американцы одолели швейцарцев со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0), завоевав золотые медали впервые с 1960 года.
Единственную шайбу в матче забросил Тейдж Томпсон. Во втором периоде у США была возможность реализовать буллит, однако Конор Гарленд не смог переиграть вратаря сборной Швейцарии Леонардо Дженони.
За семь минут до конца основного времени у американцев был еще один шанс, когда Дженони не смог зафиксировать шайбу, и она оказалась рядом с линией ворот, но швейцарский защитник успел выбить ее подальше.
Спустя минуту США получили численное преимущество, однако реализовать его не смогли. В концовке основного времени швейцарцы также создали опасный момент, но американский голкипер Джереми Свейман отразил бросок.
В овертайме, спустя две минуты после начала дополнительного времени, американцы провели контратаку, которую точным броском завершил Томпсон.
На этом чемпионате сборные США и Швейцарии уже встречались в групповом этапе, и тогда швейцарцы победили со счетом 3:0. Сборная США не выигрывала чемпионаты мира по хоккею с 1960 года, сборная Швейцарии не завоевывала золотые медали ни разу в истории.
В матче за бронзу Швеция со счетом 6:2 (0:0, 3:0, 3:2) обыграла Данию, которая впервые в истории пробилась в четверку сильнейших. В субботу в полуфиналах США победили Швецию 6:2, а Швейцария разгромила Данию 7:0.
Сборная Латвии завершила участие в чемпионате мира после группового этапа, заняв десятое место.