Сперва предупреди, а потом штрафуй: новая инициатива предлагает урезать "аппетиты" операторов парковок
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за поправки в закон, которые обяжут операторов парковок заранее предупреждать водителей о просрочке оплаты.
Автор инициативы Олег Волков отмечает, что сегодня операторы, такие как EuroPark и Park Expert, активно используют мобильные приложения (Mobilly, EuroPark) для рассылки рекламы и новостей, но при этом не уведомляют водителей, если парковка не оплачена или срок действия истек. В итоге человек узнает о штрафе лишь тогда, когда он уже наложен. Это создает впечатление, что система работает больше ради штрафов, чем ради честного обслуживания.
Предлагается закрепить в законе обязанность операторов направлять предупреждение через приложение или электронную почту в течение 15 минут после окончания оплаченного времени. Кроме того, должно быть предусмотрено не менее 72 часов, чтобы водитель мог оплатить парковку по обычному тарифу до применения штрафа. По словам автора, технически это легко реализовать, ведь приложения уже активно рассылают рекламу.
Такая мера, по мнению инициаторов, обеспечит чувство справедливости и безопасности, снизит раздражение в обществе, укрепит доверие к закону и компаниям, а также соответствует принципу соразмерности наказаний, закреплённому в директивах ЕС. Водители получат шанс вовремя исправить ошибку и честно заплатить за услугу, вместо того чтобы сразу становиться жертвами штрафов.
В данный момент под инициативой подписались менее 300 человек.