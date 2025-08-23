Сперва предупреди, а потом штрафуй: новая инициатива предлагает урезать "аппетиты" операторов парковок

Автор инициативы Олег Волков отмечает, что сегодня операторы, такие как EuroPark и Park Expert, активно используют мобильные приложения (Mobilly, EuroPark) для рассылки рекламы и новостей, но при этом не уведомляют водителей, если парковка не оплачена или срок действия истек. В итоге человек узнает о штрафе лишь тогда, когда он уже наложен. Это создает впечатление, что система работает больше ради штрафов, чем ради честного обслуживания.