Живет на пособие по инвалидности: трагическая правда о судьбе звезды "Обитаемого острова" Василия Степанова
39-летний Василий Степанов, прославившийся ролью в фильме "Обитаемый остров", больше не снимается и живет на пособие по инвалидности и, по некоторым данным, на пенсию матери.
Карьера Василия Степанова, звезды фильма «Обитаемый остров», который вышел в 2009 году, после триумфа быстро оборвалась. Актер пережил ряд трагических событий: в 2015 году у него образовался тромб в ноге, грозивший серьёзными последствиями; в конце 2016 года – перелом позвоночника после падения на льду, он заново учился ходить; в 2017 году актёр выпал из окна, получив множественные травмы. Затем ему диагностировали параноидальную шизофрению. Он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и признан инвалидом.
С тех пор 39-летний актер живет на пособие по инвалидности с родителями и дедушкой, помогает им с огородом. Детей и семьи у него нет, а журналисты время от времени замечают его с признаками тяжелых привычек с «похмельным набором» продуктов. При любых намеках на возвращение в кино он бурно реагирует, дав понять, что этот путь для него закрыт.