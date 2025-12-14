Латвия все ближе к сжиганию отходов: эксперт объяснил, почему выхода нет
Сжигание отходов в Латвии может стать не «крайней мерой», а неизбежным шагом. Исполнительный директор SIA EcoLead Каспарс Фогелманис говорит: композитные материалы и сложные полимеры фактически не поддаются переработке, а требования ЕС по сокращению захоронения на полигонах ужесточаются.
Каспарс Фогелманис, исполнительный директор SIA EcoLead, в передаче TV24 «Uz līnijas» отмечает, что Латвия приближается к моменту, когда сжигание отходов станет неизбежным решением: композитные материалы и сложные полимеры переработать невозможно, а требования Европейского союза по сокращению захоронения на полигонах растут. «На мой взгляд, это нужно. Это ситуация, от которой мы не уйдем», — говорит Фогелманис.
Обычно сжигают материал, который невозможно переработать. Например, композиты, где смешаны два материала. Он упоминает черно-серые фруктовые лотки, в которые кладут, например, клубнику. Фогельманис поясняет: каждый производитель в меру своих возможностей старается сделать продукт как можно дешевле. Поэтому производитель смешивает два материала, но как только это делается с полимерами, у каждого из которых своя температура плавления, такой композит уже невозможно переработать. Один материал плавится быстрее, другой — медленнее: один может уже сгореть и попасть в тот, который еще не сгорел, и в результате вся масса оказывается на полигоне. «Поэтому, чтобы уменьшить объем отходов на полигонах, что, на мой взгляд, является для нас очень актуальной проблемой, сжигание отходов — очень перспективная вещь. Это необходимо, потому что так мы сократим захоронение отходов на полигонах», — объясняет Фогелманис.
Европейский союз будет регулировать этот процесс. Если сейчас на полигоны попадает примерно 44% отходов, то к 2030 году будет разрешено захоранивать лишь 10% — остальное придется перерабатывать. «Либо мы будем платить штрафы, либо будут другие решения, но, по моему мнению, от сжигания отходов мы не уйдем», — подчеркивает Фогельманис.