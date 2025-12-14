Поезда Vivi перешли на зимнее расписание: что изменилось для пассажиров

В частности, на Айзкрауклской линии восстанавливается интервальный график, что означает равномерное движение поездов с одинаковыми интервалами. При этом на Айзкрауклской линии и далее в часы пик поезда будут курсировать два раза в час, а в середине дня и после девяти часов вечера — один раз в час. Кроме того, по рабочим дням на этой линии будут курсировать еще три поезда до Огре с отправлением с Рижского Центрального вокзала в 5.39, 6.24 и 17.24.