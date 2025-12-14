Поезда Vivi перешли на зимнее расписание: что изменилось для пассажиров
С сегодняшнего дня в Латвии вступает в силу зимний сезонный график движения поездов: часть рейсов скорректирована по времени, восстановлен интервальный график на Айзкрауклской линии, а также внесены изменения из-за ремонтных работ.
Сегодня вступает в силу зимний сезонный график движения поездов, сообщили в Pasažieru vilciens (PV), работающем под брендом Vivi. В компании отмечают, что в зимнем сезонном расписании нет существенных изменений, однако для ряда рейсов на несколько минут изменилось время прибытия и отправления, отдельные рейсы продлены, а также внесены другие корректировки.
В частности, на Айзкрауклской линии восстанавливается интервальный график, что означает равномерное движение поездов с одинаковыми интервалами. При этом на Айзкрауклской линии и далее в часы пик поезда будут курсировать два раза в час, а в середине дня и после девяти часов вечера — один раз в час. Кроме того, по рабочим дням на этой линии будут курсировать еще три поезда до Огре с отправлением с Рижского Центрального вокзала в 5.39, 6.24 и 17.24.
В свою очередь, экспресс-поезд Рига — Резекне будет продлен до Лудзы, что существенно повлияет на время отправления поезда в обратном направлении в Ригу. На маршруте Рига — Зилупе сохранятся два поезда в каждом направлении, однако изменится их время курсирования. В направлениях Лиепаи, Краславы, Индры, Мадоны и Гулбене сохранится прежний график движения поездов с незначительными изменениями во времени отправления и прибытия, отмечают в компании.
Также на маршруте Рига — Даугавпилс сохранится неизменное количество рейсов — по шесть поездов в каждом направлении. Один из них будет экспрессом, а один — комбинированным рейсом, в котором пассажирам в Айзкраукле придется пересесть с электропоезда на дизельный поезд. Для отдельных поездов изменены остановки.
В компании также напоминают, что в направлениях Елгавы, Скулте, Тукумса и Валги продолжаются ремонтные работы. На Елгавской линии из-за ремонтов электропоезда будут курсировать один раз в час. Также сохранятся дополнительные рейсы, которые в часы пик будут обеспечивать дизельные поезда, при этом количество остановок у них будет сокращено — в утренние часы будет четыре дополнительных рейса в каждом направлении, а вечером — еще три рейса в каждом направлении.
Кроме того, с сегодняшнего дня изменится график движения поездов в направлении Скулте. В графике, адаптированном к ремонтным работам, поезда будут курсировать раз в час, а в часы пик по рабочим дням между Земитаны и Вецаки, Царникавой или Саулкрасты будут дополнительные рейсы, в которых поезда не будут следовать до Рижского Центрального вокзала.
Ремонтные работы на всех этих линиях реализуются в несколько этапов, и на каждом из них предусмотренные ограничения движения поездов будут различаться. График может меняться в зависимости от хода ремонтных работ.