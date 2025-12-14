41% жителей держат дома потенциальный очаг пожара - и часто даже не подозревают об этом. Что надо проверить сейчас же?

В качестве основных причин, почему не избавляются от ненужной и изношенной электротехники, респонденты называют нехватку времени, то, что техника дома не мешает и нет стимула ее сдавать, а также то, что рядом нет пунктов приема — об этом говорит почти каждый третий. Это позволяет сделать вывод, что значительная часть — около 30% опрошенных — не осознает рисков, которые возникают при хранении дома изношенной и непригодной электротехники.