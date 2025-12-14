41% жителей держат дома потенциальный очаг пожара - и часто даже не подозревают об этом. Что надо проверить сейчас же?
41% людей по-прежнему держат дома ненужную и изношенную электротехнику — таковы результаты недавно проведенного опроса. Между тем эксперты подчеркивают: устройства старше 15 лет существенно повышают риск короткого замыкания и пожара.
Почти половина — 47% — пожаров, причиной которых стала электротехника, связаны с горящими проводами, искрящими розетками и перегрузкой электросети. Часто это происходит, когда в одну цепь подключают несколько удлинителей и т. п., свидетельствуют данные страховой компании BALTA.
Вторая по распространенности причина — короткие замыкания, связанные с крупной бытовой техникой: например, короткое замыкание, перегрев устройств или неправильная эксплуатация (15% случаев).
41% жителей хранят дома потенциальный риск пожара
«Иногда мы не можем повлиять на обстоятельства, из-за которых возникают пожары, но избавиться от уже изношенного и поврежденного электроприбора мы можем. Мысли в духе “вдруг когда-нибудь пригодится” лишь увеличивают риск того, что пожар может возникнуть и в нашем доме», — говорит Янис Вайводс, консультант BALTA по управлению рисками и эксперт по вопросам пожарной безопасности.
Несмотря на то, что за последний год 59% опрошенных сдали изношенную электротехнику, у большого числа людей — 41% респондентов — дома все еще остается ненужная и изношенная техника. Эти люди находятся в зоне риска, возможно, сами того не осознавая. Данные опроса показывают, что сравнительно чаще ненужную, изношенную электротехнику хранят мужчины 30–49 лет, проживающие в сельских регионах.
В качестве основных причин, почему не избавляются от ненужной и изношенной электротехники, респонденты называют нехватку времени, то, что техника дома не мешает и нет стимула ее сдавать, а также то, что рядом нет пунктов приема — об этом говорит почти каждый третий. Это позволяет сделать вывод, что значительная часть — около 30% опрошенных — не осознает рисков, которые возникают при хранении дома изношенной и непригодной электротехники.
Эксперты предупреждают: устройства старше 20 лет — например, телевизоры, магнитофоны и холодильники — часто не соответствуют современным стандартам безопасности. Они могут содержать и токсичные вещества, наносящие вред окружающей среде. Например, в 2024 году в Латвии было собрано 6413 тонны свинцовых аккумуляторов — это значительный объем. Такие устройства категорически нельзя хранить дома: при неправильном хранении они могут стать опасными — как из-за свинца, так и из-за риска взрыва.
«Сдача и переработка электротехники — строго регулируемый процесс. Устройства, которые жители сдают, сортируются, разбираются на компоненты и направляются на переработку, чтобы материалы можно было использовать при производстве новых продуктов. Детали, которые переработать невозможно, безопасно и контролируемо утилизируются. Каждый год мы собираем десятки тонн электроприборов, и каждая сданная единица — это потенциально предотвращенный риск для здоровья людей и окружающей среды», — поясняет Улдис Скребс, член правления AJ Power Recycling.
Рекомендации по безопасному хранению электротоваров
Эксперты BALTA напоминают: о том, что устройство небезопасно, говорят не только явные повреждения — глубокие царапины и потертости на корпусе, вздувшаяся или протекшая батарейка, ржавчина на металлических деталях и т. п. Серьезную угрозу могут представлять и почти новые устройства без маркировки CE: они не проходили проверки безопасности. Опасны также приборы со слишком тонкими проводами — их легко повредить.
Также стоит следить за потреблением электричества в доме: резкий рост может указывать на неисправность какого-то прибора. Нельзя пользоваться устройствами, отремонтированными «на скорую руку»: если перемотать скотчем или изолентой треснувший провод чайника или ручной дрели, риск короткого замыкания и поражения электротоком не уменьшается — наоборот.
Сейчас, когда особенно актуальны рождественские гирлянды, перед использованием обязательно нужно проверить, не повреждены ли провода — нет ли трещин, потертостей или следов перегрева. Также важно убедиться, что после длительного хранения не ощущается запах гари.
Об экологической акции «Что небезопасно — не храни!»
Чтобы привлечь внимание общества к рискам, которые создают использование и хранение изношенной или небезопасной электротехники, BALTA и AJ Power Recycling в рамках экологической акции «Kas nedrošs – to neglabā!» призывают сдавать ненужную электротехнику на безопасную утилизацию — в пункты приема сортированных отходов и специализированные места по всей Латвии.
В рамках акции с 1 по 15 декабря жителей Риги и Пририжья приглашают бесплатно сдавать изношенную электротехнику на площадке сортировки отходов SIA 3R в Риге, на улице Атласа 4, по рабочим дням с 9:00 до 18:00. В повседневной жизни непригодную электротехнику можно сдавать и в пунктах приема сортированных отходов по всей Латвии.
Опрос проведен в сотрудничестве с Norstat в октябре этого года: онлайн были опрошены 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.