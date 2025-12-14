Долги душат: как государство планирует помочь 170 000 латвийцам выбраться из финансовой ямы?

С конца следующего года должны быть обеспечены консультации для должников — это предусмотрено директивой Европейского союза. Министерство экономики планирует, что предоставление этой услуги можно будет поручить неправительственному сектору, и один из вариантов — уже упомянутая Ассоциация по защите прав потребителей. «В идеальном мире, конечно, консультант должен быть и юристом, и экономистом, и заодно психологом, но, к сожалению, скорее всего, мы не сможем этого обеспечить, потому что консультант должен уметь понять проблему, а не, так сказать, упрекать человека», — заявил представитель министерства Дидзис Бруклитис.