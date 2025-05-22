Дания сенсационно обыграла Канаду и вместе со Швецией вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

На 24-й минуте чехи реализовали двойное численное преимущество: после передачи Мартина Нечаша Роман Червенка замкнул пас с правого круга в пустые ворота — 1:3. На 35-й минуте Карлссон оформил дубль, доведя счет до 4:1. На 49-й минуте Михаэл Шпачек отыграл один гол, добив шайбу с пятака — 2:4. Когда Чехия заменила вратаря на шестого полевого, Филип Форсберг, находясь на коленях, поразил ворота из своей зоны — 5:2.