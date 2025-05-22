Дания сенсационно обыграла Канаду и вместе со Швецией вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Мужские сборные Швеции и Дании по хоккею вышли в полуфинал чемпионата мира.
Швеция обыграла Чехию со счетом 5:2 (3:0, 1:1, 1:1). На 13-й минуте, после удаления Давида Пастрняка, шведы реализовали большинство — после паса Расмуса Андерссона с синей линии Лео Карлссон изменил траекторию шайбы, и она влетела в левый угол ворот. На 17-й минуте Расмус Сандин перехватил шайбу в центре и отдал пас Лукассу Раймонду, который броском в правый угол сделал счет 2:0.
За 28 секунд до конца первого периода Раймонд снова отличился — после передачи Сандина он с левого круга вбрасывания поразил ворота Карела Веймелки. Голкипер задел шайбу, но не спас. После первого периода Веймелку в воротах заменил Даниэль Владарж.
На 24-й минуте чехи реализовали двойное численное преимущество: после передачи Мартина Нечаша Роман Червенка замкнул пас с правого круга в пустые ворота — 1:3. На 35-й минуте Карлссон оформил дубль, доведя счет до 4:1. На 49-й минуте Михаэл Шпачек отыграл один гол, добив шайбу с пятака — 2:4. Когда Чехия заменила вратаря на шестого полевого, Филип Форсберг, находясь на коленях, поразил ворота из своей зоны — 5:2.
По два очка за результативность у Раймонда и Карлссона (оба — 2+0), Сандина и Мики Зибанежада (оба — 0+2). Вратарь шведов Якоб Маркстрем отразил 24 броска. У чехов Веймелка парировал 10 из 13, Владарж — 18 из 19 бросков.
В другом четвертьфинале Дания в Хернинге обыграла Канаду — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).
Счет был открыт лишь на 46-й минуте — после передачи Сидни Кросби шайбу в правый угол отправил Трэвис Сэнхайм — 1:0 в пользу Канады. На 58-й минуте, заменив вратаря Фредерика Дихова шестым полевым, Николай Элерс броском от синей линии сравнял счет — 1:1. За 49 секунд до конца основного времени Никлас Йенсен бросил с правого фланга, и Ник Олесен добил отскочившую шайбу в верхний левый угол — 2:1.
Обе голевые атаки Дании начались с передач Патрика Русселя. Вратарь Фредерик Дихов отразил 39 из 40 бросков. У Канады Джордан Биннингтон справился с 31 из 33 бросков.
Ранее в четверг в полуфинал также вышли Швейцария, разгромившая Австрию 6:0, и США, обыгравшие Финляндию 5:2. В полуфиналах сыграют Швеция против США и Швейцария против Дании.