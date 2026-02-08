Финансовая драма: насколько в Латвии подорожал поход в кино за 10 лет?
Средняя цена кинобилета в кинотеатрах Латвии за последние десять лет выросла почти на 40% — с 4,85 евро в 2016 году до 6,73 евро в прошлом году, свидетельствуют обобщенные данные Национального киноцентра.
Несмотря на рост цен, количество посетителей кинотеатров продолжает увеличиваться — в прошлом году было продано более 2,16 миллиона билетов, что почти на 70 000 больше, чем годом ранее.
За последние десять лет число посещений кинотеатров в Латвии переживало как подъемы, так и спады. Если до пандемии количество посещений кино в год превышало 2,5 миллиона, то в 2020 году оно резко сократилось до менее чем 900 000, а в 2021 году — примерно до полумиллиона зрителей. Также снизилось среднее число посещений кино на одного жителя — до 0,47, а затем и до 0,27 раза в год.
В последние годы наблюдается постепенное восстановление. Так, в 2022 году число посещений кино превысило 1,7 миллиона, а с 2023 года оно превышает два миллиона. Одновременно растет и среднее число посещений на одного жителя — с 1,08 раза в 2023 году до 1,17 раза в прошлом году.