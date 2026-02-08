Финансовая драма: насколько в Латвии подорожал поход в кино за 10 лет?

За последние десять лет число посещений кинотеатров в Латвии переживало как подъемы, так и спады. Если до пандемии количество посещений кино в год превышало 2,5 миллиона, то в 2020 году оно резко сократилось до менее чем 900 000, а в 2021 году — примерно до полумиллиона зрителей. Также снизилось среднее число посещений кино на одного жителя — до 0,47, а затем и до 0,27 раза в год.