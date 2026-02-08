"Почему так мало?" Выиграв почти 36 тысяч евро, бизнесмен из Пририжья не слишком обрадовался
Предприниматель из Пририжья выиграл в Vikinglotto почти 36 тысяч евро, угадав пять чисел и "число викингов". Несмотря на внушительную сумму, победитель отнесся к удаче с иронией и спокойствием.
Предприниматель в начале января оказался среди победителей Vikinglotto, угадав пять чисел и число викингов. До главного приза ему не хватило всего одного шарика — при полном совпадении выигрыш составил бы около трех миллионов евро. «Ну что тут праздновать, если угадал на один шарик меньше, чем нужно», — смеется мужчина в телефонном разговоре. Он признает, что три миллиона евро стали бы поводом для совершенно иного взгляда на жизнь, однако нынешний выигрыш не считает для себя чем-то судьбоносным.
В Vikinglotto он играет уже около десяти лет и называет выигрыш скорее «компенсацией» за это время. По его словам, он не пьет и не курит, а участие в лотерее стало для него формой развлечения. В других лотереях мужчина не участвует принципиально. Выбор именно Vikinglotto он объясняет просто: его бизнес связан с Норвегией, поэтому и сама лотерея органично вписывается в его жизнь — начиная с названия и заканчивая ассоциациями.
Говоря о первых эмоциях после новости о выигрыше в 35 775 евро, предприниматель снова смеется: первой мыслью было «почему так мало?». Он признается, что в случае выигрыша трех миллионов евро всерьез рассматривал бы переезд в Норвегию. Однако и без этого он уверен в своих возможностях — десятки тысяч евро уже вложены в бизнес, и заработать желаемые миллионы он рассчитывает собственными силами.