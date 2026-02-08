"Почему так мало?" Выиграв почти 36 тысяч евро, бизнесмен из Пририжья не слишком обрадовался

В Vikinglotto он играет уже около десяти лет и называет выигрыш скорее «компенсацией» за это время. По его словам, он не пьет и не курит, а участие в лотерее стало для него формой развлечения. В других лотереях мужчина не участвует принципиально. Выбор именно Vikinglotto он объясняет просто: его бизнес связан с Норвегией, поэтому и сама лотерея органично вписывается в его жизнь — начиная с названия и заканчивая ассоциациями.