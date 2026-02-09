Хорошо нападать на соседние страны - в футболе очки дарят за это просто так.
Благодаря нападению РФ на Украину сборная Беларуси по футболу одерживает победы в матчах, в которых даже не играет
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил технические поражения национальным сборным Эстонии и Литвы за отказ играть с командой Беларуси в матчах отборочного этапа на чемпионат Европы среди девушек до 17 лет.
Обе сборные — и эстонская, и литовская — отказались от матчей со страной, которая фактически участвует в агрессии против Украины, но спортивные функционеры пошли на принцип. Сборным Эстонии и Литвы засчитаны технические поражения со счетом 0:3.
Таким образом, после двух туров белорусская сборная набрала шесть очков из шести возможных и вышла на первую позицию в турнирной таблице своей отборочной группы чемпионата Европы, так и не сыграв пока ни одного матча.
Финальный турнир чемпионата Европы-2026 среди девушек до 17 лет пройдет в Северной Ирландии с 4 по 17 мая.