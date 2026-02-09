Дешево, но рискованно: почему очки из интернета могут навредить зрению
В повседневной жизни мы часто подчёркиваем, что здоровье — одно из главных ценностей. Однако на практике нередко поступаем иначе. Когда речь заходит о зрении, многие, стремясь сэкономить, выбирают покупку как корригирующих, так и солнцезащитных очков в интернете. Такое решение кажется удобным и порой выгодным, однако специалисты по зрению предупреждают: неправильно подобранные очки могут вызывать дискомфорт, чрезмерную нагрузку на глаза и в долгосрочной перспективе негативно влиять на зрение.
Почему очки — это не тот товар, который можно без риска заказать онлайн, объясняет главный оптометрист «Fielmann» Велта Лейиете.
«Корригирующие очки — это медицинское изделие, которое изготавливается индивидуально. Их задача — не только улучшить остроту зрения, но и обеспечить правильную и безопасную коррекцию зрительных функций. Заказывая очки в интернете без очной консультации, человек рискует получить изделие, не соответствующее его индивидуальным параметрам зрения», — подчёркивает специалист.
Чтобы очки действительно обеспечивали качественное зрение, необходимо точно определить положение оптического центра каждой линзы в выбранной оправе, расстояние между зрачками, посадку очков на лице, а также угол наклона и изгиб оправы. Все эти параметры индивидуальны и не могут быть полноценно оценены дистанционно. Неточная коррекция и неправильная центровка линз могут привести к усталости глаз, головным болям, размытости изображения и постоянному дискомфорту в повседневной жизни.
Похожие риски существуют и при покупке солнцезащитных очков через интернет.
«Солнцезащитные очки — это не просто модный аксессуар. Их основная функция — защита глаз от яркого солнечного света и ультрафиолетового излучения. Линзы низкого качества или неизвестного происхождения могут искажать изображение, увеличивать нагрузку на глаза и даже повышать риск повреждения зрения», — поясняет В. Лейиете. Кроме того, нередко у таких очков защита от ультрафиолета указана лишь в маркировке и фактически не соответствует необходимым стандартам.
Дополнительную опасность представляют так называемые «готовые» очки, которые продаются на рынках или в супермаркетах. Они не адаптированы под индивидуальные особенности зрения, часто изготовлены из некачественных материалов и могут вызывать не только зрительный дискомфорт, но и раздражение кожи. Если для каждого глаза требуется разная коррекция, использование таких очков ещё больше перегружает зрительную систему.
По словам оптометриста, стоимость очков в первую очередь определяется качеством линз, их функциональностью и степенью индивидуальной адаптации. В ряде случаев разумнее выбрать более простую оправу, уделив основное внимание именно линзам. Качественные линзы обеспечивают лучший зрительный комфорт, защиту глаз и долговечность, поэтому являются важной инвестицией в здоровье зрения.
Выбирая очки, важно оценивать не только цену или дизайн, но и то, насколько профессионально они подобраны. В оптическом салоне клиент получает проверку зрения, консультацию специалиста и уверенность в том, что очки действительно подходят именно ему. Хорошее зрение напрямую связано с регулярными проверками и профессионально подобранными решениями для его коррекции.
