Дешево, но рискованно: почему очки из интернета могут навредить зрению

Похожие риски существуют и при покупке солнцезащитных очков через интернет.

«Солнцезащитные очки — это не просто модный аксессуар. Их основная функция — защита глаз от яркого солнечного света и ультрафиолетового излучения. Линзы низкого качества или неизвестного происхождения могут искажать изображение, увеличивать нагрузку на глаза и даже повышать риск повреждения зрения», — поясняет В. Лейиете. Кроме того, нередко у таких очков защита от ультрафиолета указана лишь в маркировке и фактически не соответствует необходимым стандартам.