В понедельник в Латвии будет преимущественно солнечно, осадков не ожидается

В понедельник на большей части Латвии будет солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается. Туман рассеется, местами сохранится иней. Будет преобладать слабый юго-западный ветер. Температура воздуха повысится до -4...-10 градусов.

В Риге осадков не ожидается, будет светить солнце, ветер слабый южный, юго-западный ветер, а столбики термометров поднимутся до -7...-8 градусов.
 

