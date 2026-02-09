В понедельник во многих местах будет светить солнце.
В Латвии
Сегодня 09:04
В понедельник в Латвии будет преимущественно солнечно, осадков не ожидается
В понедельник на большей части Латвии будет солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Существенных осадков не ожидается. Туман рассеется, местами сохранится иней. Будет преобладать слабый юго-западный ветер. Температура воздуха повысится до -4...-10 градусов.
В Риге осадков не ожидается, будет светить солнце, ветер слабый южный, юго-западный ветер, а столбики термометров поднимутся до -7...-8 градусов.