Эксперт неожиданно сопоставил Пурвциемс с Гонконгом и объяснил, почему это сравнение шокирует

Берзиньш подчеркнул: хотя в Латвии численность населения сокращается, расселение остается неравномерным и очень разнообразным — от хуторов до густонаселенных районов, таких как Плявниеки или Пурвциемс. В случае крупных кризисов, как показала пандемия Covid-19, люди действительно склонны временно возвращаться в сельскую местность, но в долгосрочной перспективе это явление проходит, и население снова концентрируется в городах. «Крупные внешние потрясения меняют миграционные потоки, особенно внутреннюю миграцию — перемещения внутри страны», — сказал Берзиньш, добавив, что в Латвии это уже наблюдалось: в кризисные периоды люди переезжали из Риги в малые города, но ненадолго, и затем все возвращалось «на старые рельсы», сообщает LSM.lv.