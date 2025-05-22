Команды США и Швейцарии вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Мужские сборные Швейцарии и США по хоккею вышли в полуфинал чемпионата мира.
США обыграли Финляндию со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). Счет на пятой минуте в большинстве открыл Конор Гарленд, бросив шайбу в верхний левый угол ворот с правого круга вбрасывания — 1:0 в пользу США. На 13-й минуте финны сравняли счет в большинстве — Эли Толванен с правого круга вбрасывания отправил шайбу в правый угол ворот — 1:1.
На 23-й минуте шайба вновь оказалась в воротах сборной США после броска Микаэля Пихтиа с острого угла. Однако после запроса на видеоповтор со стороны США было установлено, что финский нападающий Эмил Эрхолц помешал вратарю Джереми Суэймону. Гол не был засчитан.
Третий гол также был забит в большинстве: на 28-й минуте Патрик Пуйстола отправил шайбу в верхний правый угол ворот с центра зоны США — 2:1 в пользу Финляндии. Но американцам понадобилось 72 секунды, чтобы выйти вперед. На 35-й минуте США сравняли счет 2:2 во время отложенного штрафа — Зив Буйм добил шайбу, отскочившую от вратаря Юусе Сароса, в полупустой угол ворот с близкого расстояния.
Финны вновь нарушили правила при отложенном штрафе, а во время удаления Пуйстолы Сарос остался без клюшки. Перед воротами Гарленд боролся с Микаэлем Сепялой, и после броска последнего шайба срикошетила от клюшки и перелетела через Сароса в верхний левый угол ворот — 3:2 в пользу США.
На 46-й минуте был забит первый гол при равных составах — Шейн Пинто в контратаке броском с правого круга вбрасывания поразил дальний угол ворот — 4:2. Финны сняли вратаря, но пропустили пятый гол — Клейтон Келлер поразил пустые ворота — 5:2. Финляндия продолжала играть без вратаря, но счет больше не изменился.
У американцев по два очка набрали Гарленд (2+0), Пинто (1+1), Зак Веренски и Логан Кули (оба — 0+2). В составе Финляндии в обоих голах результативной передачей отметился Теуво Теравайнен. Вратарь США Суэймен отразил 20 бросков, Сарос справился с 23 из 27 бросков.
Финляндия заняла третье место в группе A с 16 очками, США — второе в группе B с 17 очками. Последняя встреча между этими сборными на чемпионате мира состоялась в групповом этапе 2023 года в Тампере — тогда США победили 4:1.
Тем временем, в Хернинге Швейцария разгромила Австрию со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0). Голы забили Кристоф Берчи, Тимо Майер (в большинстве), Кен Джегер, Кевин Фиала (в большинстве), Сандро Шмид и Симон Кнак.
По два очка набрали Фиала, Кнак, Джегер (все — 1+1), Нино Нидеррайтер, Андреас Глауцер и Тайлер Муа (все — 0+2). «Сухой» матч провел Леонардо Дженони, отразив 13 бросков. Вратарь Австрии Давид Кикерт справился с 34 из 40 бросков.
Швейцария, начав турнир с поражения от Чехии в овертайме 4:5, набрала 19 очков и выиграла группу B. Австрия, победив Латвию 6:1 в решающем матче, набрала 10 очков и заняла четвертое место в группе, впервые с 1994 года выйдя в четвертьфинал. В прошлом году в групповом этапе Швейцария победила Австрию 6:5.
В Avicii арене в Стокгольме в 21:20 по латвийскому времени встретятся Швеция и Чехия, а в это же время в Хернинге сыграют Канада и Дания.
Сборная Латвии в группе A победила Францию 4:1, проиграла Канаде 1:7, обыграла Словению 5:2, уступила Швеции 0:6 и Финляндии 1:2, выиграла у Словакии 5:1, но в решающем матче за выход в плей-офф уступила Австрии 1:6, заняв 10-е место на чемпионате.