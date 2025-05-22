Команды США и Швейцарии вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Третий гол также был забит в большинстве: на 28-й минуте Патрик Пуйстола отправил шайбу в верхний правый угол ворот с центра зоны США — 2:1 в пользу Финляндии. Но американцам понадобилось 72 секунды, чтобы выйти вперед. На 35-й минуте США сравняли счет 2:2 во время отложенного штрафа — Зив Буйм добил шайбу, отскочившую от вратаря Юусе Сароса, в полупустой угол ворот с близкого расстояния.