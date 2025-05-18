Названы победители Рижского марафона Rimi и чемпионата Латвии по марафону 2025 года

В рамках этой же дистанции прошел и чемпионат Латвии по марафону, где чемпионами страны стали Кристап Берзиньш (2:25:40) и Анна Ключник (2:50:18). Легендарная Елена Прокопчук, завершившая свою карьеру в элите, завоевала серебро среди латвийских участниц.