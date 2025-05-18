Названы победители Рижского марафона Rimi и чемпионата Латвии по марафону 2025 года
В основной дистанции Рижского марафона Rimi (42 км), прошедшего 18 мая, абсолютным победителем среди мужчин стал Меликайя Томас Франс (Melikhaya Thomas Frans) из Южно-Африканской Республики с результатом 2:13:20. Среди женщин победу одержала представительница Эфиопии Аянту Кумела Тадессе (Ayantu Kumela Tadesse), пробежав марафон за 2:28:24.
Следом за Меликаем Томасом Франсом вторым финишировал Нгусе Амлосом (Nguse Amlosom) из Эритреи с результатом 2:13:26, а кениец Энтони Кипчирчир Коэч (Anthony Kipchirchir Koech) завоевал бронзовую медаль - он пересек финишную черту через 2:13:28.
Среди женщин второй, на 6 минут позже победительницы, финишировала кенийка Ребека Джероп Черуто (Rebecah Jerop Cheruto) с результатом 2:34:36, а третье место заняла ее соотечественница Полин Нарогоя Эсикон (Pauline Narogoi Esikon), пробежав марафон за 2:35:02.
Топ-10 мужчин (абсолютный зачет):
-
Меликайя Томас Франс (ЮАР) — 2:13:20
-
Нгусе Амлосом (Эритрея) — 2:13:26
-
Энтони Кипчирчир Коэч (Кения) — 2:13:28
-
Корнелиус Кибиуотт Чепкок (Кения) — 2:13:37
-
Уисли Кимели (Кения) — 2:14:10
-
Гилберт Кипкоэч Бии (Кения) — 2:14:27
-
Джеймс Киплагат (Кения) — 2:15:39
-
Эванс Кипруто (Кения) — 2:17:59
-
Кристапс Берзиньш (Латвия) — 2:25:40
-
Павел Лапутев (Латвия) — 2:29:51
Топ-10 женщин (абсолютный зачет):
-
Аянту Кумела Тадессе (Эфиопия) — 2:28:24
-
Ребека Джероп Черуто (Кения) — 2:34:36
-
Полин Нарогоя Эсикон (Кения) — 2:35:02
-
Лилиан Джебиток (Кения) — 2:36:00
-
Лаура Егелевичюте (Литва) — 2:44:13
-
Анна Ключник (Латвия) — 2:50:18
-
Елена Прокопчук (Латвия) — 2:51:00
-
Хелена Лиепиня (Латвия) — 2:52:26
-
Модеста Бужерите (Литва) — 2:52:54
-
Вера Нуньес (Португалия) — 2:54:12
В рамках этой же дистанции прошел и чемпионат Латвии по марафону, где чемпионами страны стали Кристап Берзиньш (2:25:40) и Анна Ключник (2:50:18). Легендарная Елена Прокопчук, завершившая свою карьеру в элите, завоевала серебро среди латвийских участниц.
Победители чемпионата Латвии:
Мужчины:
1. Кристап Берзиньш — 2:25:40
2. Павел Лапутев — 2:29:51
3. Ренарс Розе — 2:30:23
Женщины:
1. Анна Ключник — 2:50:18
2. Елена Прокопчук — 2:51:00
3. Хелена Лиепиня — 2:52:26
Соревнование вновь собрало международных элитных бегунов и стало праздником для тысяч любителей бега, подтвердив статус Рижского марафона как одного из важнейших беговых событий региона.