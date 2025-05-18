Названы победители Рижского марафона Rimi и чемпионата Латвии по марафону 2025 года
фото: Guntis Bērziņš
Легендарная Елена Прокопчук, завершившая свою карьеру в элите, завоевала серебро на чемпионат Латвии по марафону.
В Латвии

Названы победители Рижского марафона Rimi и чемпионата Латвии по марафону 2025 года

Отдел спорта

Otkrito.lv

В основной дистанции Рижского марафона Rimi (42 км), прошедшего 18 мая, абсолютным победителем среди мужчин стал Меликайя Томас Франс (Melikhaya Thomas Frans) из Южно-Африканской Республики с результатом 2:13:20. Среди женщин победу одержала представительница Эфиопии Аянту Кумела Тадессе (Ayantu Kumela Tadesse), пробежав марафон за 2:28:24.

Следом за Меликаем Томасом Франсом вторым финишировал Нгусе Амлосом (Nguse Amlosom) из Эритреи с результатом 2:13:26, а кениец Энтони Кипчирчир Коэч (Anthony Kipchirchir Koech) завоевал бронзовую медаль - он пересек финишную черту через 2:13:28.

фото: Guntis Bērziņš
Победитель марафона среди мужчин Меликайя Томас Франс (ЮАР).
Победитель марафона среди мужчин Меликайя Томас Франс (ЮАР).

Среди женщин второй, на 6 минут позже победительницы, финишировала кенийка Ребека Джероп Черуто (Rebecah Jerop Cheruto) с результатом 2:34:36, а третье место заняла ее соотечественница Полин Нарогоя Эсикон (Pauline Narogoi Esikon), пробежав марафон за 2:35:02.

фото: Guntis Bērziņš
Победительница марафона среди женщин Аянту Кумела Тадессе (Эфиопия).
Победительница марафона среди женщин Аянту Кумела Тадессе (Эфиопия).

Топ-10 мужчин (абсолютный зачет):

  1. Меликайя Томас Франс (ЮАР) — 2:13:20

  2. Нгусе Амлосом (Эритрея) — 2:13:26

  3. Энтони Кипчирчир Коэч (Кения) — 2:13:28

  4. Корнелиус Кибиуотт Чепкок (Кения) — 2:13:37

  5. Уисли Кимели (Кения) — 2:14:10

  6. Гилберт Кипкоэч Бии (Кения) — 2:14:27

  7. Джеймс Киплагат (Кения) — 2:15:39

  8. Эванс Кипруто (Кения) — 2:17:59

  9. Кристапс Берзиньш (Латвия) — 2:25:40

  10. Павел Лапутев (Латвия) — 2:29:51

Топ-10 женщин (абсолютный зачет):

  1. Аянту Кумела Тадессе (Эфиопия) — 2:28:24

  2. Ребека Джероп Черуто (Кения) — 2:34:36

  3. Полин Нарогоя Эсикон (Кения) — 2:35:02

  4. Лилиан Джебиток (Кения) — 2:36:00

  5. Лаура Егелевичюте (Литва) — 2:44:13

  6. Анна Ключник (Латвия) — 2:50:18

  7. Елена Прокопчук (Латвия) — 2:51:00

  8. Хелена Лиепиня (Латвия) — 2:52:26

  9. Модеста Бужерите (Литва) — 2:52:54

  10. Вера Нуньес (Португалия) — 2:54:12

В рамках этой же дистанции прошел и чемпионат Латвии по марафону, где чемпионами страны стали Кристап Берзиньш (2:25:40) и Анна Ключник (2:50:18). Легендарная Елена Прокопчук, завершившая свою карьеру в элите, завоевала серебро среди латвийских участниц.

фото: Guntis Bērziņš
Анна Ключник.
Анна Ключник.

Победители чемпионата Латвии:

Мужчины:

1. Кристап Берзиньш — 2:25:40
2. Павел Лапутев — 2:29:51
3. Ренарс Розе — 2:30:23

Женщины:

1. Анна Ключник — 2:50:18
2. Елена Прокопчук — 2:51:00
3. Хелена Лиепиня — 2:52:26

Соревнование вновь собрало международных элитных бегунов и стало праздником для тысяч любителей бега, подтвердив статус Рижского марафона как одного из важнейших беговых событий региона.

Темы

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