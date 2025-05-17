Сборная Латвии в упорной борьбе проиграла Финляндии на ЧМ по хоккею

Когда до конца периода оставалось чуть больше двух минут, финны нарушили правила и остались в меньшинстве. Увы, сборная Латвии пробить соперника не смогла. Еще одно поражение, но уже с приличным счетом 1-2. Следующий матч сборная Латвии проведет на ЧМ против Словакии. Игра состоится 18 мая, в воскресенье, в 21:20.