Сборная Латвии в упорной борьбе проиграла Финляндии на ЧМ по хоккею
Мужская сборная Латвии по хоккею проиграла Финляндии со счетом 1:2 в пятом матче чемпионата мира, проходящего в Стокгольме.
В первой половине стартового периода после нарушения со стороны Маркуса Комула финны получили возможность играть в большинстве. Несмотря на численное меньшинство, латвийцы организовали опасную контратаку: Родриго Аболс и Каспарс Даугавиньш выскочили вдвоем против одного соперника, но Юусе Сарос отразил попытку Даугавиньша поразить ворота.
Первый период завершился опасной атакой сборной Латвии у ворот соперника, однако ни Даугавиньшу, ни Янису Яксу не удалось отправить шайбу в сетку. По количеству бросков в створ латвийцы значительно превосходили соперника — 12:3.
Во втором периоде сборная Латвии продолжила активно атаковать, в том числе и в меньшинстве. Однако первыми отличились финны: на восьмой минуте периода шайба после броска Юусо Парсинена оказалась в воротах, охраняемых Кристерсом Гудлевскисом.
Во второй половине периода Латвия впервые в матче получила большинство, но не успела полностью реализовать его — вскоре удаление заработал Кристианс Рубинс. Позже, уже при равных составах, Гудлевскис отразил опасный выход один на один Харри Песонена.
В третьем периоде латвийская команда продолжала много атаковать, но по-настоящему опасных моментов у финских ворот создавать не получалось. Зато удача улыбнулась сопернику - за 9 минут до конца третьего периода финны забросили шайбу в большинстве.
За 4 минуты до конца периода шайба наконец-то нашла сетку ворот финского вратаря. Отличный бросок со средней дистанции получился у Родриго Аболса.
Когда до конца периода оставалось чуть больше двух минут, финны нарушили правила и остались в меньшинстве. Увы, сборная Латвии пробить соперника не смогла. Еще одно поражение, но уже с приличным счетом 1-2. Следующий матч сборная Латвии проведет на ЧМ против Словакии. Игра состоится 18 мая, в воскресенье, в 21:20.
В первых четырех матчах чемпионата мира сборная Латвии по хоккею чередовала победы с поражениями: победила Францию со счетом 4:1, затем уступила Канаде 1:7, обыграла Словению 5:2 и потерпела сокрушительное поражение от Швеции — 0:6.
Сборная Финляндии начала турнир с трудной победы над Австрией — 2:1, затем, проявив характер, в овертайме обыграла Францию 4:3, в третьем матче минимально уступила Швеции 1:2, а в предыдущей игре разгромила Словению со счетом 9:1.