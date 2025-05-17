Самый богатый спортсмен в мире заработал за год пять бюджетов города Резекне
Игрок сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду в третий раз подряд занял первое место в рейтинге самых богатых спортсменов мира.
Как сообщает издание Forbes, всемирно известный футболист в год зарабатывает 275 миллионов долларов. Из этой суммы 225 млн составляет зарплата и бонусы согласно контракту в Саудовской Аравии. Еще 50 млн долларов Роналду заработал благодаря спонсорским соглашениям, бизнесу и рекламе.
Для сравнения: по данным за 2024 год, годовой бюджет города Резекне составляет 54,4 млн евро. Таким образом, за свой годовой доход португальский футболист мог бы содержать столицу Латгале в течение пяти лет.
Второе место в рейтинге Forbes занимает звезда НБА из клуба "Голден Стейт Уорриорз" Стефен Карри. Третье место по версии Forbes получил британский боксер Тайсон Фьюри.
Рейтинг самых богатых спортсменов мира
1. Криштиану Роналду (футбол) - 275 млн долларов;
2. Стефен Карри (баскетбол) - 156 млн долларов;
3. Тайсон Фьюри (бокс) - 146 млн долларов;
4. Дак Прескотт (американский футбол) - 137 млн долларов;
5. Лионель Месси (футбол) - 135 млн долларов;
6. Леброн Джеймс (баскетбол) - 133,8 млн долларов;
7. Хуан Сото (бейсбол) - 114 млн долларов;
8. Карим Бензема (футбол) - 104 млн долларов;
9. Сехей Отани (бейсбол) - 102,5 млн долларов;
10. Кевин Дюрант (баскетбол) - 101,4 млн долларов.
Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру является португальским футболистом, нападающим и капитаном саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Спортсмен является рекордсменом по количеству игр и забитых голов.
28 августа 2008 года Роналду был назван лучшим нападающим и лучшим игроком 2008 года по версии УЕФА. 12 января 2009 года спортсмен стал лучшим игроком 2008 года по версии ФИФА.