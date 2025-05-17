Самый богатый спортсмен в мире заработал за год пять бюджетов города Резекне

Как сообщает издание Forbes, всемирно известный футболист в год зарабатывает 275 миллионов долларов. Из этой суммы 225 млн составляет зарплата и бонусы согласно контракту в Саудовской Аравии. Еще 50 млн долларов Роналду заработал благодаря спонсорским соглашениям, бизнесу и рекламе.