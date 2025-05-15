ВИДЕО: бостонский "Селтикс" вырвал еще одну победу у "Нью-Йорк Никс"; Порзиньгис по-прежнему не в форме
Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис сыграл только в первой четверти и набрал всего одно очко в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором его команда «Бостон Селтикс» одержала победу.
Прошлогодний чемпион — «Селтикс» — в пятом матче полуфинала Восточной конференции дома обыграл команду «Нью-Йорк Никс» со счетом 127:102 (30:32, 29:27, 32:17, 36:26), продлив сезон как минимум еще на одну игру. В серии до четырех побед «Никс» пока ведут со счетом 3-2.
После игры главный тренер «Селтикс» Джо Мазулла сообщил, что Порзиньгис испытывал затруднения с дыханием, поэтому во второй четверти не выходил на площадку. Латвийский баскетболист все еще борется с последствиями болезни, и его игровое время ограничено, несмотря на то что матч он начал в стартовой пятерке.
За 12 минут и 3 секунды, проведенные на площадке, Порзиньгис не реализовал ни одного из двух дальних бросков и единственный двухочковый, но забросил один из двух штрафных. В его активе также один подбор, один блок и одно персональное замечание. При его присутствии на площадке «Селтикс» пропустили на 11 очков больше, чем набрали — худший показатель в команде.
Самым результативным у «Селтикс» стал Деррик Уайт, набравший 34 очка, а Джейлен Браун добавил 26 очков, 12 результативных передач и 8 подборов. Команде не смог помочь ее лидер Джейсон Тейтум, получивший в предыдущем матче разрыв ахиллова сухожилия на правой ноге.
У «Никс» самым результативным стал Джош Харт с 24 очками, Джейлен Брансон добавил 22 очка, Карл-Энтони Таунс — 19 очков, а Митчел Робинсон отметился 13 подборами и 8 очками.
Шестой матч серии пройдет в Нью-Йорке и начнется в 03:00 в субботу по латвийскому времени.