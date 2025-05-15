ВИДЕО: бостонский "Селтикс" вырвал еще одну победу у "Нью-Йорк Никс"; Порзиньгис по-прежнему не в форме

За 12 минут и 3 секунды, проведенные на площадке, Порзиньгис не реализовал ни одного из двух дальних бросков и единственный двухочковый, но забросил один из двух штрафных. В его активе также один подбор, один блок и одно персональное замечание. При его присутствии на площадке «Селтикс» пропустили на 11 очков больше, чем набрали — худший показатель в команде.